Правительство РФ упростило оказание помощи ветеранам спецоперации Мишустин сообщил об упрощении получения удостоверения ветерана боевых действий 20 сентября 2023 в 16:55 Размер текста - 17 + Для получения удостоверения ветерана СВО больше не нужно писать личные заявления Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Получение удостоверения ветерана боевых действий за участие в спецоперации на Украине теперь будет проходить в упрощенном режиме. Такое решение приняло правительство России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. «Упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Теперь для его оформления не нужно предоставлять личное заявление — ведомства самостоятельно все сделают на основе имеющихся сведений. Это позволит бойцам и их родным оперативнее получать необходимую помощь», — заявил Михаил Мишустин на заседании Координационного центра правительства РФ. Его трансляция велась на телеканале «Россия 24». Также премьер-министр напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина во всех регионах открыты центры фонда «Защитники Отечества». В них участникам СВО и их семьям помогают восстанавливать документы, а также организовывают профессиональную переподготовку с последующим трудоустройством. Получение удостоверения ветерана боевых действий за участие в спецоперации на Украине теперь будет проходить в упрощенном режиме. Такое решение приняло правительство России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. «Упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Теперь для его оформления не нужно предоставлять личное заявление — ведомства самостоятельно все сделают на основе имеющихся сведений. Это позволит бойцам и их родным оперативнее получать необходимую помощь», — заявил Михаил Мишустин на заседании Координационного центра правительства РФ. Его трансляция велась на телеканале «Россия 24». Также премьер-министр напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина во всех регионах открыты центры фонда «Защитники Отечества». В них участникам СВО и их семьям помогают восстанавливать документы, а также организовывают профессиональную переподготовку с последующим трудоустройством. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям