Правительство РФ упростило оказание помощи ветеранам спецоперации

Мишустин сообщил об упрощении получения удостоверения ветерана боевых действий
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Клипарт по теме ЖКХ. Екатеринбург, удостоверение ветерана боевых действий
Для получения удостоверения ветерана СВО больше не нужно писать личные заявления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Получение удостоверения ветерана боевых действий за участие в спецоперации на Украине теперь будет проходить в упрощенном режиме. Такое решение приняло правительство России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Теперь для его оформления не нужно предоставлять личное заявление — ведомства самостоятельно все сделают на основе имеющихся сведений. Это позволит бойцам и их родным оперативнее получать необходимую помощь», — заявил Михаил Мишустин на заседании Координационного центра правительства РФ. Его трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Также премьер-министр напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина во всех регионах открыты центры фонда «Защитники Отечества». В них участникам СВО и их семьям помогают восстанавливать документы, а также организовывают профессиональную переподготовку с последующим трудоустройством.

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Получение удостоверения ветерана боевых действий за участие в спецоперации на Украине теперь будет проходить в упрощенном режиме. Такое решение приняло правительство России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. «Упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Теперь для его оформления не нужно предоставлять личное заявление — ведомства самостоятельно все сделают на основе имеющихся сведений. Это позволит бойцам и их родным оперативнее получать необходимую помощь», — заявил Михаил Мишустин на заседании Координационного центра правительства РФ. Его трансляция велась на телеканале «Россия 24». Также премьер-министр напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина во всех регионах открыты центры фонда «Защитники Отечества». В них участникам СВО и их семьям помогают восстанавливать документы, а также организовывают профессиональную переподготовку с последующим трудоустройством.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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