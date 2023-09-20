Правительство РФ упростило оказание помощи ветеранам спецоперации

Получение удостоверения ветерана боевых действий за участие в спецоперации на Украине теперь будет проходить в упрощенном режиме. Такое решение приняло правительство России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Теперь для его оформления не нужно предоставлять личное заявление — ведомства самостоятельно все сделают на основе имеющихся сведений. Это позволит бойцам и их родным оперативнее получать необходимую помощь», — заявил Михаил Мишустин на заседании Координационного центра правительства РФ. Его трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Также премьер-министр напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина во всех регионах открыты центры фонда «Защитники Отечества». В них участникам СВО и их семьям помогают восстанавливать документы, а также организовывают профессиональную переподготовку с последующим трудоустройством.
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