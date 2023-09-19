Жена погибшего главы пермского СУ СК возмущена тем, как ведется следствие

Ольга Сарапульцева, жена экс-руководителя СУ СК по Пермскому краю возмущена тем, как ведется следствие по делу о гибели ее мужа. Она считает, что следователи намеренно затягивают процесс доследственной проверки, чтобы вышел срок давности.
«В день смерти мужа следователи забрали его телефон, чтобы проверить, что там есть. Потом я писала им, чтобы узнать, что удалось найти. Мне даже никто не ответил», — возмутилась Ольга Сарапульцева в беседе с 59.RU.
Она также рассказал, что на протяжении почти двух лет следствие проводит доследственную проверку, потом ей приходит отказ в возбуждении уголовного дела. Затем отмена постановления об отказе и снова начинается проверка. Сарапульцева предполагает, что это делается для того, чтобы истек трехлетний срок, в течение которого можно возбудить уголовное дело. URA.RU направило запрос в пресс-службу СК РФ, на момент публикации материала ответ не поступил.
Сергей Сарапульцев был найден мертвым в своем коттедже 23 сентября 2023 года. По официальной версии он покончил с собой. По мнению источников URA.RU, перед смертью Сарапульцеву грозила служебная проверка.
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