Жена погибшего главы пермского СУ СК возмущена тем, как ведется следствие

20 сентября 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

С момента гибели Сергея Сарапульцева уголовное дело так и не возбудили Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Ольга Сарапульцева, жена экс-руководителя СУ СК по Пермскому краю возмущена тем, как ведется следствие по делу о гибели ее мужа. Она считает, что следователи намеренно затягивают процесс доследственной проверки, чтобы вышел срок давности. «В день смерти мужа следователи забрали его телефон, чтобы проверить, что там есть. Потом я писала им, чтобы узнать, что удалось найти. Мне даже никто не ответил», — возмутилась Ольга Сарапульцева в беседе с 59.RU. Она также рассказал, что на протяжении почти двух лет следствие проводит доследственную проверку, потом ей приходит отказ в возбуждении уголовного дела. Затем отмена постановления об отказе и снова начинается проверка. Сарапульцева предполагает, что это делается для того, чтобы истек трехлетний срок, в течение которого можно возбудить уголовное дело. URA.RU направило запрос в пресс-службу СК РФ, на момент публикации материала ответ не поступил. Сергей Сарапульцев был найден мертвым в своем коттедже 23 сентября 2023 года. По официальной версии он покончил с собой. По мнению источников URA.RU, перед смертью Сарапульцеву грозила служебная проверка.

Ольга Сарапульцева, жена экс-руководителя СУ СК по Пермскому краю возмущена тем, как ведется следствие по делу о гибели ее мужа. Она считает, что следователи намеренно затягивают процесс доследственной проверки, чтобы вышел срок давности. «В день смерти мужа следователи забрали его телефон, чтобы проверить, что там есть. Потом я писала им, чтобы узнать, что удалось найти. Мне даже никто не ответил», — возмутилась Ольга Сарапульцева в беседе с 59.RU. Она также рассказал, что на протяжении почти двух лет следствие проводит доследственную проверку, потом ей приходит отказ в возбуждении уголовного дела. Затем отмена постановления об отказе и снова начинается проверка. Сарапульцева предполагает, что это делается для того, чтобы истек трехлетний срок, в течение которого можно возбудить уголовное дело. URA.RU направило запрос в пресс-службу СК РФ, на момент публикации материала ответ не поступил. Сергей Сарапульцев был найден мертвым в своем коттедже 23 сентября 2023 года. По официальной версии он покончил с собой. По мнению источников URA.RU, перед смертью Сарапульцеву грозила служебная проверка.