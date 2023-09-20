В Челябинске на весь день отключат светофоры на пяти перекрестках

Часть светофоров на Северо-западе не будет работать с 8:00 до 20:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске 21 сентября на весь день отключат светофоры на пяти перекрестках. Светофоры на северо-западе на двух перекрестках будут отключены с 8:00 до 18:00, на трех с 9:00 до 20:00, рассказали в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города.

«С 8:00 до 18:00 будут отключены светофоры на перекрестках Братьев Кашириных — Чайковского и Свердловский проспект — Коммуны. С 9:00 до 20:00 на пересечениях улиц проспект Победы — Чайковского; проспект Победы — Тепличная; проспект Победы — Косарева», — сообщили в пресс-службе.

Водителей и пешеходов просят соблюдать правила дорожного движения. Также необходимо быть бдительными и заранее планировать свой маршрут.