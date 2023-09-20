В Челябинске на весь день отключат светофоры на пяти перекрестках

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Установка светофора на перекрёстке шоссе Тюнина и улицы Свободы. Курган, машины, регулировщик дорожного движения, регулировка движения
Часть светофоров на Северо-западе не будет работать с 8:00 до 20:00 Фото:

В Челябинске 21 сентября на весь день отключат светофоры на пяти перекрестках. Светофоры на северо-западе на двух перекрестках будут отключены с 8:00 до 18:00, на трех с 9:00 до 20:00, рассказали в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города.

«С 8:00 до 18:00 будут отключены светофоры на перекрестках Братьев Кашириных — Чайковского и Свердловский проспект — Коммуны. С 9:00 до 20:00 на пересечениях улиц проспект Победы — Чайковского; проспект Победы — Тепличная; проспект Победы — Косарева», — сообщили в пресс-службе.

Водителей и пешеходов просят соблюдать правила дорожного движения. Также необходимо быть бдительными и заранее планировать свой маршрут.

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В Челябинске 21 сентября на весь день отключат светофоры на пяти перекрестках. Светофоры на северо-западе на двух перекрестках будут отключены с 8:00 до 18:00, на трех с 9:00 до 20:00, рассказали в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города. «С 8:00 до 18:00 будут отключены светофоры на перекрестках Братьев Кашириных — Чайковского и Свердловский проспект — Коммуны. С 9:00 до 20:00 на пересечениях улиц проспект Победы — Чайковского; проспект Победы — Тепличная; проспект Победы — Косарева», — сообщили в пресс-службе. Водителей и пешеходов просят соблюдать правила дорожного движения. Также необходимо быть бдительными и заранее планировать свой маршрут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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