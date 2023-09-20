Самолеты авиакомпании «ЮТэйр» не смогли сесть в аэропортах с первой попытки

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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютейр, самолет, туман, ютэйр
Капитанам пришлось уводить самолеты на второй круг Фото:

Двум бортам авиакомпании «ЮТэйр» пришлось уходить на второй круг для посадки, так как в одном случае на полосе оказался человек, а во втором — множество птиц. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«20 сентября „ЮТэйр“, рейс Москва — Игарка. Уход на второй круг по команде диспетчера, по причине несанкционированного занятия ВПП человеком», — говорится в сообщении telegram-канала.

Днем ранее, 19 сентября, борт Utair также не смог сесть с первой попытки в аэропорту Воркуты, куда он следовал из Печоры. Плановой посадке помешали птицы, в большом количестве оказавшиеся на полосе.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.

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Двум бортам авиакомпании «ЮТэйр» пришлось уходить на второй круг для посадки, так как в одном случае на полосе оказался человек, а во втором — множество птиц. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «20 сентября „ЮТэйр“, рейс Москва — Игарка. Уход на второй круг по команде диспетчера, по причине несанкционированного занятия ВПП человеком», — говорится в сообщении telegram-канала. Днем ранее, 19 сентября, борт Utair также не смог сесть с первой попытки в аэропорту Воркуты, куда он следовал из Печоры. Плановой посадке помешали птицы, в большом количестве оказавшиеся на полосе. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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