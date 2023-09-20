Самолеты авиакомпании «ЮТэйр» не смогли сесть в аэропортах с первой попытки

Двум бортам авиакомпании «ЮТэйр» пришлось уходить на второй круг для посадки, так как в одном случае на полосе оказался человек, а во втором — множество птиц. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«20 сентября „ЮТэйр“, рейс Москва — Игарка. Уход на второй круг по команде диспетчера, по причине несанкционированного занятия ВПП человеком», — говорится в сообщении telegram-канала.
Днем ранее, 19 сентября, борт Utair также не смог сесть с первой попытки в аэропорту Воркуты, куда он следовал из Печоры. Плановой посадке помешали птицы, в большом количестве оказавшиеся на полосе.
URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.