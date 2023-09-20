Путин, говоря об отношениях с Китаем, подал сигнал всему миру

20 сентября 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Путин посетит Китай в октябре в рамках мероприятия по развитию инициативы «Один пояс — один путь» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Президент Владимир Путин напомнил всему миру, что Россия и Китай являются равными партерами и выстраивают единое евразийское пространство. В отличие от западных инициатив, которые существуют только на бумаге, идеи России и Китая уже реализуются. Об этом URA.RU рассказала старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская, комментируя итоги встречи Путина с министром иностранных дел Китая Ваном И 20 сентября. В ходе встречи президент РФ Владимир Путин официально подтвердил свое участие в предстоящем в октябре форуме «Один пояс — один путь» в Пекине, заявив, что «с удовольствием принял приглашение» председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. «Это полностью и целиком соответствует и нашим интересам. Мы интегрируем и наши идеи создания большого евразийского пространства, и идеи китайских друзей в рамках этой программы „Один пояс — один путь“, и действуем достаточно синхронно», — подчеркнул президент РФ. Путин высоко оценил итоги прошлого визита Си Цзиньпина в Москву, который поспособствовал развитию двусторонних отношений между Россией и Китаем. «Мы выступаем с единых позиций формирования многополярного мира, а не мира, основанного на каких-то правилах, которых никто не видел и которые каждый день меняются в соответствии с конъюнктурой и на пользу тех, кто придумал эту нелепую формулу. Во-вторых, это был визит, который дал хороший импульс развитию торгово-экономических и гуманитарных связей», — отметил глава государства. Путин демонстрирует, что совместные инициативы России и Китая уже реализуются, страны являются равными партерами и показывают всему миру, что существует альтернатива, не обязательно поступать в угоду Вашингтону и бояться последствий, высказала мнение старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская. «Сейчас самый подходящий момент, чтобы напомнить всему миру, что мы с Китаем выстраиваем полноправное евразийское пространство. Мы нацелены на глобальную безопасность не по заветам Вашингтона, а именно безопасность для всего мира. Мы стремимся наладить диалог между государствами, не выстраиваем барьеры, то есть пытаемся понять мир во всем многообразие. Наши инициативы уже действуют, у нас есть определенные результаты, в то время как западные инициативы, которые были озвучены во время саммита G20 и ранее, по большей части существуют только на бумаге», — отмечает эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Путин напомнил всему миру, что Россия и Китай являются равными партерами и выстраивают единое евразийское пространство. В отличие от западных инициатив, которые существуют только на бумаге, идеи России и Китая уже реализуются. Об этом URA.RU рассказала старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская, комментируя итоги встречи Путина с министром иностранных дел Китая Ваном И 20 сентября. В ходе встречи президент РФ Владимир Путин официально подтвердил свое участие в предстоящем в октябре форуме «Один пояс — один путь» в Пекине, заявив, что «с удовольствием принял приглашение» председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. «Это полностью и целиком соответствует и нашим интересам. Мы интегрируем и наши идеи создания большого евразийского пространства, и идеи китайских друзей в рамках этой программы „Один пояс — один путь“, и действуем достаточно синхронно», — подчеркнул президент РФ. Путин высоко оценил итоги прошлого визита Си Цзиньпина в Москву, который поспособствовал развитию двусторонних отношений между Россией и Китаем. «Мы выступаем с единых позиций формирования многополярного мира, а не мира, основанного на каких-то правилах, которых никто не видел и которые каждый день меняются в соответствии с конъюнктурой и на пользу тех, кто придумал эту нелепую формулу. Во-вторых, это был визит, который дал хороший импульс развитию торгово-экономических и гуманитарных связей», — отметил глава государства. Путин демонстрирует, что совместные инициативы России и Китая уже реализуются, страны являются равными партерами и показывают всему миру, что существует альтернатива, не обязательно поступать в угоду Вашингтону и бояться последствий, высказала мнение старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская. «Сейчас самый подходящий момент, чтобы напомнить всему миру, что мы с Китаем выстраиваем полноправное евразийское пространство. Мы нацелены на глобальную безопасность не по заветам Вашингтона, а именно безопасность для всего мира. Мы стремимся наладить диалог между государствами, не выстраиваем барьеры, то есть пытаемся понять мир во всем многообразие. Наши инициативы уже действуют, у нас есть определенные результаты, в то время как западные инициативы, которые были озвучены во время саммита G20 и ранее, по большей части существуют только на бумаге», — отмечает эксперт.