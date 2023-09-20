Жительница Екатеринбурга Алена Харланова представит Екатеринбург на Всероссийском конкурсе «Мисс Россия». Короткое интервью с девушкой появилось на площадке видеохостинга YouTube.
Участниц конкурса попросили описать себя тремя словами. «Я искренняя, простая и открытая», — сказала о себе Алена Харланова на youtube-канале MissRussiaTV. Также краткое интервью дала еще одна девушка из Уральского федерального округа — представительница Тюмени Александра Сташкевич, назвав себя боевой, настойчивой и ласковой.
Национальный конкурс «Мисс Россия» является крупнейшим проектом страны в сфере красоты. Конкурс основан в 1927 году в Париже, сейчас он проходит при поддержке Министерства культуры РФ.
Ранее URA.RU писало, что в 2022 году Виолетта Сараева представит столицу Урала в финале конкурса красоты «Мисс Россия». Девушка уже успела получить статус «Мисс Екатеринбург» в 2021 году.
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