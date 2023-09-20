Стало известно, кто представит Екатеринбург на конкурсе «Мисс-Россия». Фото

Блондинка Алена Харланова представит Екатеринбург на конкурсе «Мисс Россия»

20 сентября 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

Алена Харланова представит Екатеринбург на Всероссийском конкурсе Фото: Антон Белицкий © URA.RU Жительница Екатеринбурга Алена Харланова представит Екатеринбург на Всероссийском конкурсе «Мисс Россия». Короткое интервью с девушкой появилось на площадке видеохостинга YouTube. Участниц конкурса попросили описать себя тремя словами. «Я искренняя, простая и открытая», — сказала о себе Алена Харланова на youtube-канале MissRussiaTV. Также краткое интервью дала еще одна девушка из Уральского федерального округа — представительница Тюмени Александра Сташкевич, назвав себя боевой, настойчивой и ласковой. Национальный конкурс «Мисс Россия» является крупнейшим проектом страны в сфере красоты. Конкурс основан в 1927 году в Париже, сейчас он проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Ранее URA.RU писало, что в 2022 году Виолетта Сараева представит столицу Урала в финале конкурса красоты «Мисс Россия». Девушка уже успела получить статус «Мисс Екатеринбург» в 2021 году. Фото: youtube-канал MissRussiaTV

Жительница Екатеринбурга Алена Харланова представит Екатеринбург на Всероссийском конкурсе «Мисс Россия». Короткое интервью с девушкой появилось на площадке видеохостинга YouTube. Участниц конкурса попросили описать себя тремя словами. «Я искренняя, простая и открытая», — сказала о себе Алена Харланова на youtube-канале MissRussiaTV. Также краткое интервью дала еще одна девушка из Уральского федерального округа — представительница Тюмени Александра Сташкевич, назвав себя боевой, настойчивой и ласковой. Национальный конкурс «Мисс Россия» является крупнейшим проектом страны в сфере красоты. Конкурс основан в 1927 году в Париже, сейчас он проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Ранее URA.RU писало, что в 2022 году Виолетта Сараева представит столицу Урала в финале конкурса красоты «Мисс Россия». Девушка уже успела получить статус «Мисс Екатеринбург» в 2021 году.