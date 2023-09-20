Стало известно, кто представит Екатеринбург на конкурсе «Мисс-Россия». Фото

Блондинка Алена Харланова представит Екатеринбург на конкурсе «Мисс Россия»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Финал конкурса "Мисс Россия-2015". Москва, никитчук софия, евтушенко владислава, найдёнова анастасия
Алена Харланова представит Екатеринбург на Всероссийском конкурсе Фото:

Жительница Екатеринбурга Алена Харланова представит Екатеринбург на Всероссийском конкурсе «Мисс Россия». Короткое интервью с девушкой появилось на площадке видеохостинга YouTube.

Участниц конкурса попросили описать себя тремя словами. «Я искренняя, простая и открытая», — сказала о себе Алена Харланова на youtube-канале MissRussiaTV. Также краткое интервью дала еще одна девушка из Уральского федерального округа — представительница Тюмени Александра Сташкевич, назвав себя боевой, настойчивой и ласковой.

Национальный конкурс «Мисс Россия» является крупнейшим проектом страны в сфере красоты. Конкурс основан в 1927 году в Париже, сейчас он проходит при поддержке Министерства культуры РФ.

Ранее URA.RU писало, что в 2022 году Виолетта Сараева представит столицу Урала в финале конкурса красоты «Мисс Россия». Девушка уже успела получить статус «Мисс Екатеринбург» в 2021 году.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Екатеринбурга Алена Харланова представит Екатеринбург на Всероссийском конкурсе «Мисс Россия». Короткое интервью с девушкой появилось на площадке видеохостинга YouTube. Участниц конкурса попросили описать себя тремя словами. «Я искренняя, простая и открытая», — сказала о себе Алена Харланова на youtube-канале MissRussiaTV. Также краткое интервью дала еще одна девушка из Уральского федерального округа — представительница Тюмени Александра Сташкевич, назвав себя боевой, настойчивой и ласковой. Национальный конкурс «Мисс Россия» является крупнейшим проектом страны в сфере красоты. Конкурс основан в 1927 году в Париже, сейчас он проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Ранее URA.RU писало, что в 2022 году Виолетта Сараева представит столицу Урала в финале конкурса красоты «Мисс Россия». Девушка уже успела получить статус «Мисс Екатеринбург» в 2021 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...