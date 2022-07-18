Екатеринбурженка выступит в финале конкурса красоты «Мисс Россия»

Мисс Екатеринбург — 2021 Виолетта Сараева представит город в финале конкурса красоты «Мисс Россия». Ее профиль появился на страничке организаторов конкурса. Виолетта подтвердила свое участие, но комментировать отказалась.
«Виолетта с самого детства была разносторонней. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, занималась эстрадным и академическим вокалом. Сейчас Виолетта учится на 3-м курсе в Уральском институте управления РАНХиГС, где она изучает иностранные языки», — пишет Е1.
Ранее агентство писало, что модель Ирина Антоненко, которая в 2009 году завоевала титул «Мисс Екатеринбург», а в 2010 году победила в конкурсе «Мисс Россия», снялась в голливудском фильме «Бензиновая аллея». Одну из ролей в фильме сыграл известный голливудский актер Брюс Уиллис. Она также выложила трейлер фильма и поблагодарила режиссера кинокартины Эдварда Дрэйка. За рубежом кинокартина выйдет 25 февраля.
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Мисс Екатеринбург — 2021 Виолетта Сараева представит город в финале конкурса красоты «Мисс Россия». Ее профиль появился на страничке организаторов конкурса. Виолетта подтвердила свое участие, но комментировать отказалась. «Виолетта с самого детства была разносторонней. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, занималась эстрадным и академическим вокалом. Сейчас Виолетта учится на 3-м курсе в Уральском институте управления РАНХиГС, где она изучает иностранные языки», — пишет Е1. Ранее агентство писало, что модель Ирина Антоненко, которая в 2009 году завоевала титул «Мисс Екатеринбург», а в 2010 году победила в конкурсе «Мисс Россия», снялась в голливудском фильме «Бензиновая аллея». Одну из ролей в фильме сыграл известный голливудский актер Брюс Уиллис. Она также выложила трейлер фильма и поблагодарила режиссера кинокартины Эдварда Дрэйка. За рубежом кинокартина выйдет 25 февраля.