Екатеринбурженка выступит в финале конкурса красоты «Мисс Россия»

Виолетта Сараева представит город в финале конкурса красоты «Мисс Россия» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мисс Екатеринбург — 2021 Виолетта Сараева представит город в финале конкурса красоты «Мисс Россия». Ее профиль появился на страничке организаторов конкурса. Виолетта подтвердила свое участие, но комментировать отказалась.

«Виолетта с самого детства была разносторонней. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, занималась эстрадным и академическим вокалом. Сейчас Виолетта учится на 3-м курсе в Уральском институте управления РАНХиГС, где она изучает иностранные языки», — пишет Е1.

Ранее агентство писало, что модель Ирина Антоненко, которая в 2009 году завоевала титул «Мисс Екатеринбург», а в 2010 году победила в конкурсе «Мисс Россия», снялась в голливудском фильме «Бензиновая аллея». Одну из ролей в фильме сыграл известный голливудский актер Брюс Уиллис. Она также выложила трейлер фильма и поблагодарила режиссера кинокартины Эдварда Дрэйка. За рубежом кинокартина выйдет 25 февраля.