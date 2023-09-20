20 сентября 2023
19 сентября 2023

В Нижневартовске потерялся подросток, нуждающийся в медицинской помощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, ребенок, подросток, депрессия, трудный подросток
В Нижневартовске 20 сентября пропал подросток, которому нужна медицинская помощь Фото:

В Нижневартовске ищут 14-летнего Алексея Кузнецова, который ушел от остановки в районе ТЦ «ЮграМолл» и пропал. Мальчику нужна медицинская помощь, сообщил поисковый отряд «Азимут».

«Помогите установить местонахождение подростка. Пропал Алексей Кузнецов 2009 года рождения. Он 20 сентября около 15:40 ушел с остановки «ТРЦ ЮГРАМОЛЛ» и по настоящее время его местонахождение не известно. Алексей нуждается в медицинской помощи», — указано в группе «Поиск пропавших людей «АЗИМУТ» в соцсети «ВКонтакте».

У подростка худощавое телосложение, рост 170 сантиметров, волосы русые, кудрявые. В день пропажи был одет в голубую джинсовую куртку, штаны и ботинки черного цвета. При себе у него был черный рюкзак.

Фото:

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В Нижневартовске ищут 14-летнего Алексея Кузнецова, который ушел от остановки в районе ТЦ «ЮграМолл» и пропал. Мальчику нужна медицинская помощь, сообщил поисковый отряд «Азимут». «Помогите установить местонахождение подростка. Пропал Алексей Кузнецов 2009 года рождения. Он 20 сентября около 15:40 ушел с остановки «ТРЦ ЮГРАМОЛЛ» и по настоящее время его местонахождение не известно. Алексей нуждается в медицинской помощи», — указано в группе «Поиск пропавших людей «АЗИМУТ» в соцсети «ВКонтакте». У подростка худощавое телосложение, рост 170 сантиметров, волосы русые, кудрявые. В день пропажи был одет в голубую джинсовую куртку, штаны и ботинки черного цвета. При себе у него был черный рюкзак.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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