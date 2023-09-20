МИД РФ: страны БРИКС поддержали председательство РФ в 2024 году

21 сентября 2023 в 03:26 Размер текста - 17 +

Председательство России в БРИКС начнется в 2024 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бразилия, Индия, Китай и ЮАР поддержали председательство России в БРИКС. Оно начнется в 2024 году, об этом свидетельствует заявление, опубликованное на сайте МИД РФ. «Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили полную поддержку председательству России в БРИКС в 2024 году и проведению XVI саммита БРИКС в Казани, Россия. Министры также ожидают проведения полноформатной встречи министров иностранных дел и международных отношений стран БРИКС в России в 2024 году», — написано в заявлении . Ранее саммит БРИКС прошел с 22 по 24 августа. По итогу встречи было принято решение об экономическом расширении объединения. После прошедшего заседания глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель рассказал о подготовке к расширению Европейского союза. По его словам, в объединение планируют принять еще десять стран, передает «Национальная служба новостей».

Бразилия, Индия, Китай и ЮАР поддержали председательство России в БРИКС. Оно начнется в 2024 году, об этом свидетельствует заявление, опубликованное на сайте МИД РФ. «Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили полную поддержку председательству России в БРИКС в 2024 году и проведению XVI саммита БРИКС в Казани, Россия. Министры также ожидают проведения полноформатной встречи министров иностранных дел и международных отношений стран БРИКС в России в 2024 году», — написано в заявлении. Ранее саммит БРИКС прошел с 22 по 24 августа. По итогу встречи было принято решение об экономическом расширении объединения. После прошедшего заседания глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель рассказал о подготовке к расширению Европейского союза. По его словам, в объединение планируют принять еще десять стран, передает «Национальная служба новостей».