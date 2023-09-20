20 сентября 2023

Курганцы живут в доме с обвалившейся лестницей, заделанной досками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом по ул. Ставропольская 1 , который экстренно расселяют. Тюмень, перила, пожарный гидрант, лестница, ставропольская 1, 1 этаж, обшарпанные стены, старая лестница, пг
Провал на старой лестнице заколотили досками (архивное фото) Фото:

Жильцы одного из домов в Кургане пожаловались на обвалившуюся лестницу два месяца назад. Образовавшийся провал специалисты управляющей компании заделали деревянными досками. По словам местных жителей, теперь им страшно заходить в подъезд.

«Два месяца назад у нас в подъезде рухнула лестница при входе, образовалась дырка в подвал. Приехали (представители УК — прим. URA.RU), заколотили досками [провал], которые болтаются, это все очень травмоопасно. Освещения нет, в вечернее время можно сломать себе что-нибудь», — написала Алена Матаева в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УК «Ваш дом», которая отвечает за здание. На момент публикации ответ получен не был.

Провал в подвал появился два месяца назад
Провал в подвал появился два месяца назад
Фото:
В УК отреагировали на проблему, заложив дыру досками
В УК отреагировали на проблему, заложив дыру досками
Фото:

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Жильцы одного из домов в Кургане пожаловались на обвалившуюся лестницу два месяца назад. Образовавшийся провал специалисты управляющей компании заделали деревянными досками. По словам местных жителей, теперь им страшно заходить в подъезд. «Два месяца назад у нас в подъезде рухнула лестница при входе, образовалась дырка в подвал. Приехали (представители УК — прим. URA.RU), заколотили досками [провал], которые болтаются, это все очень травмоопасно. Освещения нет, в вечернее время можно сломать себе что-нибудь», — написала Алена Матаева в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УК «Ваш дом», которая отвечает за здание. На момент публикации ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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