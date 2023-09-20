Курганцы живут в доме с обвалившейся лестницей, заделанной досками. Фото

21 сентября 2023 в 04:23 Размер текста - 17 +

Провал на старой лестнице заколотили досками (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жильцы одного из домов в Кургане пожаловались на обвалившуюся лестницу два месяца назад. Образовавшийся провал специалисты управляющей компании заделали деревянными досками. По словам местных жителей, теперь им страшно заходить в подъезд. «Два месяца назад у нас в подъезде рухнула лестница при входе, образовалась дырка в подвал. Приехали (представители УК — прим. URA.RU), заколотили досками [провал], которые болтаются, это все очень травмоопасно. Освещения нет, в вечернее время можно сломать себе что-нибудь», — написала Алена Матаева в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УК «Ваш дом», которая отвечает за здание. На момент публикации ответ получен не был. Провал в подвал появился два месяца назад Фото: группа VK «Инцидент | Курган», https://vk.com/wall-106351883_1949242 В УК отреагировали на проблему, заложив дыру досками Фото: группа VK «Инцидент | Курган», https://vk.com/wall-106351883_1949242

Жильцы одного из домов в Кургане пожаловались на обвалившуюся лестницу два месяца назад. Образовавшийся провал специалисты управляющей компании заделали деревянными досками. По словам местных жителей, теперь им страшно заходить в подъезд. «Два месяца назад у нас в подъезде рухнула лестница при входе, образовалась дырка в подвал. Приехали (представители УК — прим. URA.RU), заколотили досками [провал], которые болтаются, это все очень травмоопасно. Освещения нет, в вечернее время можно сломать себе что-нибудь», — написала Алена Матаева в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УК «Ваш дом», которая отвечает за здание. На момент публикации ответ получен не был.