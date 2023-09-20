Военкор Котенок: Киев массированно атакует Крым

21 сентября 2023 в 04:04 Размер текста - 17 +

По Крыму волнами идет массированная атака украинских БПЛА Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ночь на 21 сентября Киев массированно пытается атаковать Крым. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «По Крыму волнами идет массированная атака украинских БПЛА — одна из самых масштабных за все время», — пишет Котенок в своем telegram-канале. По его данным, в районе Евпатории и Севастополя активно работают средства ПВО. Он отметил, что в настоящее время все воздушные цели успешно поражены. Военный корреспондент Семен Пегов сообщает в своем telegram-канале, что сейчас разворачивается одна из самых массовых за время СВО атак украинских беспилотников на полуостров. Однако официальных данных пока не поступило. Обновлено в 2:05 (мск): советник главы Крыма Олег Крючков просит всех крымчан сохранять спокойствие. Он пообещал сообщить о ситуации на полуострове позже. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

В ночь на 21 сентября Киев массированно пытается атаковать Крым. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «По Крыму волнами идет массированная атака украинских БПЛА — одна из самых масштабных за все время», — пишет Котенок в своем telegram-канале. По его данным, в районе Евпатории и Севастополя активно работают средства ПВО. Он отметил, что в настоящее время все воздушные цели успешно поражены. Военный корреспондент Семен Пегов сообщает в своем telegram-канале, что сейчас разворачивается одна из самых массовых за время СВО атак украинских беспилотников на полуостров. Однако официальных данных пока не поступило. Обновлено в 2:05 (мск): советник главы Крыма Олег Крючков просит всех крымчан сохранять спокойствие. Он пообещал сообщить о ситуации на полуострове позже. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответа пока не последовало.