20 сентября 2023

Военкор Котенок: Киев массированно атакует Крым

© Служба новостей «URA.RU»
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По Крыму волнами идет массированная атака украинских БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 21 сентября Киев массированно пытается атаковать Крым. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«По Крыму волнами идет массированная атака украинских БПЛА — одна из самых масштабных за все время», — пишет Котенок в своем telegram-канале. По его данным, в районе Евпатории и Севастополя активно работают средства ПВО. Он отметил, что в настоящее время все воздушные цели успешно поражены.

Военный корреспондент Семен Пегов сообщает в своем telegram-канале, что сейчас разворачивается одна из самых массовых за время СВО атак украинских беспилотников на полуостров. Однако официальных данных пока не поступило.

Обновлено в 2:05 (мск): советник главы Крыма Олег Крючков просит всех крымчан сохранять спокойствие. Он пообещал сообщить о ситуации на полуострове позже.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

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В ночь на 21 сентября Киев массированно пытается атаковать Крым. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «По Крыму волнами идет массированная атака украинских БПЛА — одна из самых масштабных за все время», — пишет Котенок в своем telegram-канале. По его данным, в районе Евпатории и Севастополя активно работают средства ПВО. Он отметил, что в настоящее время все воздушные цели успешно поражены. Военный корреспондент Семен Пегов сообщает в своем telegram-канале, что сейчас разворачивается одна из самых массовых за время СВО атак украинских беспилотников на полуостров. Однако официальных данных пока не поступило. Обновлено в 2:05 (мск): советник главы Крыма Олег Крючков просит всех крымчан сохранять спокойствие. Он пообещал сообщить о ситуации на полуострове позже. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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