В Екатеринбурге иностранцы несколько раз за день напали на мужчину с детьми. Видео

21 сентября 2023 в 04:42 Размер текста - 17 +

Иностранцы напали на екатеринбуржца четыре раза за день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге по адресу Щербакова,150 на мужчину с супругой, малолетними сыном и дочкой напали иностранцы. За один день на мужчину совершили четыре нападения. Об этом рассказал пострадавший. «Гулял с супругой, однолетней дочкой и восьмилетним сыном. Во дворе дочка чуть не взяла в руки окурок, который я поднял и выкинул. Пройдя дальше, мы встретили иностранцев, один из которых демонстративно выкинул перед подъездом окурок сигареты. Я его остановил и сделал замечание, получив в ответ физическое воздействие. Мне пришлось с ними драться, хотя я им сказал, что со мной дочка и сын. Они были пьяны, говорили, что не понимают по-русски», — рассказал пострадавший на видео telegram-канала «Академик Дистрикт». По словам мужчины, драку остановили соседи. После чего он ушел домой за собакой. Выйдя на улицу снова, его встретили три иностранца, которые завязали конфликт. «Потом началась драка, очевидцы помогли дать отпор», — отметил пострадавший. Поднявшись домой, отец малолетних детей собирался по делам, но и тут ему оказали препятствие. В итоге на мужчину напали сразу три иностранца. «При детях и супруге было три нападения. В четвертый раз я стоял на посту охраны. Они подошли ко мне опять и начали агрессировать. Спасло то, что приехал патруль, при котором один из обидчиков ударил меня. Его сразу же посадили в патрульную машину», — подчеркнул он. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-служб УМВД РФ по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге по адресу Щербакова,150 на мужчину с супругой, малолетними сыном и дочкой напали иностранцы. За один день на мужчину совершили четыре нападения. Об этом рассказал пострадавший. «Гулял с супругой, однолетней дочкой и восьмилетним сыном. Во дворе дочка чуть не взяла в руки окурок, который я поднял и выкинул. Пройдя дальше, мы встретили иностранцев, один из которых демонстративно выкинул перед подъездом окурок сигареты. Я его остановил и сделал замечание, получив в ответ физическое воздействие. Мне пришлось с ними драться, хотя я им сказал, что со мной дочка и сын. Они были пьяны, говорили, что не понимают по-русски», — рассказал пострадавший на видео telegram-канала «Академик Дистрикт». По словам мужчины, драку остановили соседи. После чего он ушел домой за собакой. Выйдя на улицу снова, его встретили три иностранца, которые завязали конфликт. «Потом началась драка, очевидцы помогли дать отпор», — отметил пострадавший. Поднявшись домой, отец малолетних детей собирался по делам, но и тут ему оказали препятствие. В итоге на мужчину напали сразу три иностранца. «При детях и супруге было три нападения. В четвертый раз я стоял на посту охраны. Они подошли ко мне опять и начали агрессировать. Спасло то, что приехал патруль, при котором один из обидчиков ударил меня. Его сразу же посадили в патрульную машину», — подчеркнул он. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-служб УМВД РФ по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.