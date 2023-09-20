Челябинская Госавтоинспекция прекратила прием граждан

21 сентября 2023 в 07:43 Размер текста - 17 +

В ГИБД произошел масштабный сбой в программном обеспечении Фото: Илья Московец © URA.RU Госавтоинспекция Челябинской области 21 сентября прекращает прием граждан по всему региону из-за сбоя программного обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. «В связи с техническим сбоем программного обеспечения, прием граждан в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции области приостановлен. Приносим свои извинения», — заявили в пресс-службе ведомства. Эта временная мера, отмечают в Госавтоинспекции региона. Она будет действовать до устранения неполадок.

Госавтоинспекция Челябинской области 21 сентября прекращает прием граждан по всему региону из-за сбоя программного обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. «В связи с техническим сбоем программного обеспечения, прием граждан в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции области приостановлен. Приносим свои извинения», — заявили в пресс-службе ведомства. Эта временная мера, отмечают в Госавтоинспекции региона. Она будет действовать до устранения неполадок.