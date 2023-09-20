20 сентября 2023

Челябинская Госавтоинспекция прекратила прием граждан

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, дежурная часть, гибдд, дпс
В ГИБД произошел масштабный сбой в программном обеспечении Фото:

Госавтоинспекция Челябинской области 21 сентября прекращает прием граждан по всему региону из-за сбоя программного обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

«В связи с техническим сбоем программного обеспечения, прием граждан в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции области приостановлен. Приносим свои извинения», — заявили в пресс-службе ведомства.

Эта временная мера, отмечают в Госавтоинспекции региона. Она будет действовать до устранения неполадок.

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Госавтоинспекция Челябинской области 21 сентября прекращает прием граждан по всему региону из-за сбоя программного обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. «В связи с техническим сбоем программного обеспечения, прием граждан в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции области приостановлен. Приносим свои извинения», — заявили в пресс-службе ведомства. Эта временная мера, отмечают в Госавтоинспекции региона. Она будет действовать до устранения неполадок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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