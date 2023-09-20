Свердловчанка, подозреваемая в убийстве матери, обвинила в преступлении сожителя

21 сентября 2023 в 08:05 Размер текста - 17 +

Подозреваемая в убийстве своей матери рассказала новую версию преступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нуриза Шугаипова, которая подозревается в убийстве своей матери в поселке Уфимском (Свердловская область), обвинила в преступлении своего сожителя Евгения. Об этом рассказала сама подозреваемая. «Женя позвал меня в дом. Я зашла и увидела, что мама лежит на полу. Мой сожитель сказал, что мама спит. Я зашла в комнату посмотреть детей, потом пошла к маме разбудить ее, но она не просыпалась. Я потрогала пульс, его не было. Я испугалась, взяла телефон, хотела полицию вызвать и скорую, но Женя забрал сотовый и сознался во всем. Он сказал, что задушил маму руками, а после пленкой. Он начал мне угрожать, чтобы я никуда не звонила, иначе и меня убьет», — рассказала Нуриза Шугаипова Е1. Позже, по ее словам, мужчина, затащил тело в автомобиль, а женщину с детьми запер в погребе, где они просидели три дня. После долгих разговоров Евгений выпустил женщину, она отвезла детей к тете и обратилась в полицию. «Сожитель угрожал мне и сказал, что я должна взять вину на себя. Мне пришлось изменить показания», — подчеркнула подозреваемая. Также Шугаипова добавила, что маме всегда не нравился Евгений, но серьезных конфликтов не возникало. По версии СКР по Свердловской области, мать Нуризы мешала жить влюбленным. Между ними часто происходили ссоры. Тогда Шугаипова и ее сожитель убили мать, спрятав тело. Далее они обратились в полицию с заявлением о пропаже женщины. Но сотрудники силовых структур раскрыли их план. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нуриза Шугаипова, которая подозревается в убийстве своей матери в поселке Уфимском (Свердловская область), обвинила в преступлении своего сожителя Евгения. Об этом рассказала сама подозреваемая. «Женя позвал меня в дом. Я зашла и увидела, что мама лежит на полу. Мой сожитель сказал, что мама спит. Я зашла в комнату посмотреть детей, потом пошла к маме разбудить ее, но она не просыпалась. Я потрогала пульс, его не было. Я испугалась, взяла телефон, хотела полицию вызвать и скорую, но Женя забрал сотовый и сознался во всем. Он сказал, что задушил маму руками, а после пленкой. Он начал мне угрожать, чтобы я никуда не звонила, иначе и меня убьет», — рассказала Нуриза Шугаипова Е1. Позже, по ее словам, мужчина, затащил тело в автомобиль, а женщину с детьми запер в погребе, где они просидели три дня. После долгих разговоров Евгений выпустил женщину, она отвезла детей к тете и обратилась в полицию. «Сожитель угрожал мне и сказал, что я должна взять вину на себя. Мне пришлось изменить показания», — подчеркнула подозреваемая. Также Шугаипова добавила, что маме всегда не нравился Евгений, но серьезных конфликтов не возникало. По версии СКР по Свердловской области, мать Нуризы мешала жить влюбленным. Между ними часто происходили ссоры. Тогда Шугаипова и ее сожитель убили мать, спрятав тело. Далее они обратились в полицию с заявлением о пропаже женщины. Но сотрудники силовых структур раскрыли их план.