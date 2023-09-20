Свердловские следователи раскрыли, как дочь с сожителем убили женщину

В Свердловской области дочь на пару с сожителем задушила мать

Следователи раскололи подозреваемых в убийстве 43-летней женщины Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Нуриза Шугаипова вместе с 37-летним сожителем Евгением повалили на пол мать девушки, удерживая ее, обмотали ей голову пищевой стрейч-пленкой. Спустя некоторое время женщина скончалась. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы СКР по Свердловской области Александр Шульга. Инцидент произошел в поселке Уфимском.

По версии следствия, мать Нуриза мешала жить влюбленным. Между ними часто происходили ссоры. Тогда Шугаипова и ее сожитель убили женщину. Тело они увезли и спрятали. После этого они обратились в полицию с заявлением о пропаже женщины. Но силовики раскололи их.

«Обвиняемые в убийстве Нуриза и 37-летний мужчина 3 сентября поругались с матерью девушки. Затем они решили убить женщину. С этой целью они повалили ее на пол и, удерживая вдвоем, обмотали голову потерпевшей пищевой стрейч-пленкой, перекрыв женщине доступ к воздуху. Через непродолжительное время женщина скончалась от удушья», — пояснил Шульга. Нуризе и Евгению грозит до 20 лет лишения свободы.

Убитой женщине было 43 года. Ее дочке Нуризе — 21 год. Ранее сообщалось, что ей 19 лет. У Нуризы есть две дочки. Старшей — два года, младшей — в ноябре исполнится год. После инцидента их забрали в педиатрическое отделение Ачитской ЦРБ, где, по последним данным URA.RU, готовят к отправке в детский дом.

Нуриза переехала в Уфимский с матерью в конце марта 2022-го из Красноуфимска. На второй неделе проживания к ним домой приехали силовики, которых вызвали соседи из-за громких криков, сообщал источник URA.RU. После этого семья пять месяцев стояла на учете в ПДН.

Также инсайдер отмечал, что Нуриза могла бить свою мать. Один раз она сделала на глазах у врачей, которые приезжали к ним домой, чтобы проверить детей.

Когда пара убила женщину, то тело они увезли в безлюдное место в пяти километрах от Уфимского, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «[Они] так торопились, что недостаточно тщательно закопали убитую. Снаружи остался фрагмент ноги погибшей», — добавил Горелых. Силовики продолжают вести проверку.