Пермская художественная галерея продлила работу ряда выставок в здании собора

РПЦ пока не готово к реконструкции Спасо-Преображенского собора Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Четыре выставки Пермской художественной галереи продолжат работу в здании Спасо-Преображенского собора. С 3 октября музей, как и планировалось, закроет постоянную экспозицию для переезда, но временные будут работать.

«До конца октября продлена работа временных выставок в здании собора: „Чугун. Уральская классика“, „Небесные покровители земли русской“, „Узоры декоративно- прикладного и ювелирного искусства России“, „Арка, балка, капитель“», — сообщает галерея в соцсетях. Точная дата закрытия этих экспозиций будет зависеть от окончания проектно-изыскательских работ по реконструкции собора.

При этом уже 3 октября станут недоступны для зрителей постоянные экспозиции деревянной скульптуры, русского искусства и часть экспозиции западноевропейского искусства. Экспонаты начнут готовить к переезду во временное фондохранение. В будущем их перевезут в новое здание галереи.