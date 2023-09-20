20 сентября 2023

Пермская художественная галерея продлила работу ряда выставок в здании собора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
300-лет городу. Пермь, соборная площадь, городские украшения, художественная галерея, флаги на улицах
РПЦ пока не готово к реконструкции Спасо-Преображенского собора Фото:

Четыре выставки Пермской художественной галереи продолжат работу в здании Спасо-Преображенского собора. С 3 октября музей, как и планировалось, закроет постоянную экспозицию для переезда, но временные будут работать.

«До конца октября продлена работа временных выставок в здании собора: „Чугун. Уральская классика“, „Небесные покровители земли русской“, „Узоры декоративно- прикладного и ювелирного искусства России“, „Арка, балка, капитель“», — сообщает галерея в соцсетях. Точная дата закрытия этих экспозиций будет зависеть от окончания проектно-изыскательских работ по реконструкции собора.

При этом уже 3 октября станут недоступны для зрителей постоянные экспозиции деревянной скульптуры, русского искусства и часть экспозиции западноевропейского искусства. Экспонаты начнут готовить к переезду во временное фондохранение. В будущем их перевезут в новое здание галереи.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Четыре выставки Пермской художественной галереи продолжат работу в здании Спасо-Преображенского собора. С 3 октября музей, как и планировалось, закроет постоянную экспозицию для переезда, но временные будут работать. «До конца октября продлена работа временных выставок в здании собора: „Чугун. Уральская классика“, „Небесные покровители земли русской“, „Узоры декоративно- прикладного и ювелирного искусства России“, „Арка, балка, капитель“», — сообщает галерея в соцсетях. Точная дата закрытия этих экспозиций будет зависеть от окончания проектно-изыскательских работ по реконструкции собора. При этом уже 3 октября станут недоступны для зрителей постоянные экспозиции деревянной скульптуры, русского искусства и часть экспозиции западноевропейского искусства. Экспонаты начнут готовить к переезду во временное фондохранение. В будущем их перевезут в новое здание галереи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...