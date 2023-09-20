Туристы из Екатеринбурга не могут вернуться из Бухары (Узбекистан) из-за поломки самолета Red Wings. По словам пассажиров, они час просидели в самолете, а затем их вернули в аэропорт.
«Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был отправиться из Бухары в Екатеринбург, не вылетел из-за поломки самолета. Туристы час просидели на борту, а потом их высадили», — пишет telegram-канал «РЕН ТВ Новости», ссылаясь на пассажиров. Туристы имеют возможности купить еды, потому что не могут обменять деньги.
В контактном центре Red Wings журналисту URA.RU подтвердили факт задержки рейса WZ-1140. По словам представителя центра, вылет состоится в 17:20 по местному времени. Однако причины задержки он пояснить не смог и попросил отправить запрос через систему обратной связи на сайте авиакомпании. Журналист агентства отправил запрос, ответ ожидается.
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