20 сентября 2023

Екатеринбургские туристы застряли в Узбекистане из-за поломки самолета. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, кольцово, зал ожидания, пассажиры
Пассажиры ждут вылета в аэропорту (архивное фото) Фото:

Туристы из Екатеринбурга не могут вернуться из Бухары (Узбекистан) из-за поломки самолета Red Wings. По словам пассажиров, они час просидели в самолете, а затем их вернули в аэропорт.

«Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был отправиться из Бухары в Екатеринбург, не вылетел из-за поломки самолета. Туристы час просидели на борту, а потом их высадили», — пишет telegram-канал «РЕН ТВ Новости», ссылаясь на пассажиров. Туристы имеют возможности купить еды, потому что не могут обменять деньги.

В контактном центре Red Wings журналисту URA.RU подтвердили факт задержки рейса WZ-1140. По словам представителя центра, вылет состоится в 17:20 по местному времени. Однако причины задержки он пояснить не смог и попросил отправить запрос через систему обратной связи на сайте авиакомпании. Журналист агентства отправил запрос, ответ ожидается.

Борт, по данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, прилетит в Екатеринбурга в 20 часов
Борт, по данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, прилетит в Екатеринбурга в 20 часов

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Туристы из Екатеринбурга не могут вернуться из Бухары (Узбекистан) из-за поломки самолета Red Wings. По словам пассажиров, они час просидели в самолете, а затем их вернули в аэропорт. «Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был отправиться из Бухары в Екатеринбург, не вылетел из-за поломки самолета. Туристы час просидели на борту, а потом их высадили», — пишет telegram-канал «РЕН ТВ Новости», ссылаясь на пассажиров. Туристы имеют возможности купить еды, потому что не могут обменять деньги. В контактном центре Red Wings журналисту URA.RU подтвердили факт задержки рейса WZ-1140. По словам представителя центра, вылет состоится в 17:20 по местному времени. Однако причины задержки он пояснить не смог и попросил отправить запрос через систему обратной связи на сайте авиакомпании. Журналист агентства отправил запрос, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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