Жители ХМАО реже других жалуются на несправедливую разницу в зарплатах

Всего 21% жителей Югры считают несправедливым, что их зарплата отличается от зарплаты коллег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители ХМАО реже, чем в других регионах, жалуются на несправедливую разницу в зарплатах. Всего 21% жителей Югры считают несправедливым, что их зарплата отличается от зарплаты коллег. Аналитику опубликовала служба исследований HH.ru.

«Всего 21% жителей Югры считают несправедливым, что их зарплата отличается от зарплаты коллег. Это самый низкий показатель в стране (в среднем по России — 38%)», — сообщает рекрутинговый портал.

По данным опроса, чаще всего разницей в зарплатах недовольны юристы (49%), сотрудники безопасности (45%), а также медики и бухгалтеры (по 43%). Чуть менее половины опрошенных — 44% — считают разницу в зарплатах нормальной. Еще 35% респондентов заявили, что у них единый уровень зарплат на одинаковых позициях. Преимущественно такие оклады есть в сфере туризма и ресторанного бизнеса.

Ранее жители ХМАО рассказали, как они распорядились своими первыми заработанными деньгами. Четверть опрошенных потратила свою первую зарплату на покупку одежды.