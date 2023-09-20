20 сентября 2023

Жители ХМАО реже других жалуются на несправедливую разницу в зарплатах

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего 21% жителей Югры считают несправедливым, что их зарплата отличается от зарплаты коллег Фото:

Жители ХМАО реже, чем в других регионах, жалуются на несправедливую разницу в зарплатах. Всего 21% жителей Югры считают несправедливым, что их зарплата отличается от зарплаты коллег. Аналитику опубликовала служба исследований HH.ru.

«Всего 21% жителей Югры считают несправедливым, что их зарплата отличается от зарплаты коллег. Это самый низкий показатель в стране (в среднем по России — 38%)», — сообщает рекрутинговый портал.

По данным опроса, чаще всего разницей в зарплатах недовольны юристы (49%), сотрудники безопасности (45%), а также медики и бухгалтеры (по 43%). Чуть менее половины опрошенных — 44% — считают разницу в зарплатах нормальной. Еще 35% респондентов заявили, что у них единый уровень зарплат на одинаковых позициях. Преимущественно такие оклады есть в сфере туризма и ресторанного бизнеса.

Ранее жители ХМАО рассказали, как они распорядились своими первыми заработанными деньгами. Четверть опрошенных потратила свою первую зарплату на покупку одежды.

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Жители ХМАО реже, чем в других регионах, жалуются на несправедливую разницу в зарплатах. Всего 21% жителей Югры считают несправедливым, что их зарплата отличается от зарплаты коллег. Аналитику опубликовала служба исследований HH.ru. «Всего 21% жителей Югры считают несправедливым, что их зарплата отличается от зарплаты коллег. Это самый низкий показатель в стране (в среднем по России — 38%)», — сообщает рекрутинговый портал. По данным опроса, чаще всего разницей в зарплатах недовольны юристы (49%), сотрудники безопасности (45%), а также медики и бухгалтеры (по 43%). Чуть менее половины опрошенных — 44% — считают разницу в зарплатах нормальной. Еще 35% респондентов заявили, что у них единый уровень зарплат на одинаковых позициях. Преимущественно такие оклады есть в сфере туризма и ресторанного бизнеса. Ранее жители ХМАО рассказали, как они распорядились своими первыми заработанными деньгами. Четверть опрошенных потратила свою первую зарплату на покупку одежды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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