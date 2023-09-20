В Ноябрьске полураздетый инвалид-колясочник ночует на улице

В Ноябрьске заметили инвалида в легкой куртке, который ночует на улице Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Ноябрьска (ЯНАО) обратили внимание на одетого не по погоде инвалида-колясочника, который, по их утверждениям, ночует на остановке возле торгового центра. Об этом они сообщили в социальных сетях.

«Кто что знает о мужчине в инвалидной коляске, который часто бывает рядом с торговым центром „Ардо“? Сегодня утром он ночевал на остановке напротив, сердце разрывалось от этого зрелища, как он сжался, чтобы согреться», — сообщает анонимный пользователь в группе «Злой Ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте».

Корреспондент агентства обратился в мэрию Ноябрьска. Там сообщили, что специалисты управления социальной защиты населения выедут к торговому центру «Ардо». В мэрии предположили, что это может быть «гастролер», который просит милостыню. «Все, кто обращался в социальные службы, получили необходимую помощь и поддержку», — сообщили корреспонденту в администрации.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде прокуратура потребовала предоставить жилье пенсионерке — инвалиду. Дом, в котором проживала женщина, признан аварийным.