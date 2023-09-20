20 сентября 2023
19 сентября 2023

В Ноябрьске полураздетый инвалид-колясочник ночует на улице

© Служба новостей «URA.RU»
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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
В Ноябрьске заметили инвалида в легкой куртке, который ночует на улице Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) обратили внимание на одетого не по погоде инвалида-колясочника, который, по их утверждениям, ночует на остановке возле торгового центра. Об этом они сообщили в социальных сетях.

«Кто что знает о мужчине в инвалидной коляске, который часто бывает рядом с торговым центром „Ардо“? Сегодня утром он ночевал на остановке напротив, сердце разрывалось от этого зрелища, как он сжался, чтобы согреться», — сообщает анонимный пользователь в группе «Злой Ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте».

Корреспондент агентства обратился в мэрию Ноябрьска. Там сообщили, что специалисты управления социальной защиты населения выедут к торговому центру «Ардо». В мэрии предположили, что это может быть «гастролер», который просит милостыню. «Все, кто обращался в социальные службы, получили необходимую помощь и поддержку», — сообщили корреспонденту в администрации.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде прокуратура потребовала предоставить жилье пенсионерке — инвалиду. Дом, в котором проживала женщина, признан аварийным.

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) обратили внимание на одетого не по погоде инвалида-колясочника, который, по их утверждениям, ночует на остановке возле торгового центра. Об этом они сообщили в социальных сетях. «Кто что знает о мужчине в инвалидной коляске, который часто бывает рядом с торговым центром „Ардо“? Сегодня утром он ночевал на остановке напротив, сердце разрывалось от этого зрелища, как он сжался, чтобы согреться», — сообщает анонимный пользователь в группе «Злой Ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте». Корреспондент агентства обратился в мэрию Ноябрьска. Там сообщили, что специалисты управления социальной защиты населения выедут к торговому центру «Ардо». В мэрии предположили, что это может быть «гастролер», который просит милостыню. «Все, кто обращался в социальные службы, получили необходимую помощь и поддержку», — сообщили корреспонденту в администрации. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде прокуратура потребовала предоставить жилье пенсионерке — инвалиду. Дом, в котором проживала женщина, признан аварийным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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