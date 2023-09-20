20 сентября 2023

В Кургане на лежащего на дороге пешехода наехал автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет парковки у гимназии 47. Курган , машина, пешеходный переход, зебра
ДТП произошло в поселке Увал на дороге недалеко от магазина (фото из архива) Фото:

В поселке Увал Кургана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, который лежал на проезжей части. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по городу Кургану.

«В поселке Увал водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, двигаясь по улице Миронова, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог допустил наезд на лежачего на проезжей части пешехода, 1980 года рождения. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован», — говорится в сообщении ведомства.

ДТП произошло 20 сентября около 12 часов 50 минут вблизи дома №6 по улице Миронова. По какой причине пешеход лежал на проезжей части, не уточняется.

В поселке Увал автомобиль наехал на лежащего на дороге пешехода
В поселке Увал автомобиль наехал на лежащего на дороге пешехода
Фото:
Пострадавшего в ДТП пешехода доставили в больницу
Пострадавшего в ДТП пешехода доставили в больницу
Фото:

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В поселке Увал Кургана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, который лежал на проезжей части. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по городу Кургану. «В поселке Увал водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, двигаясь по улице Миронова, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог допустил наезд на лежачего на проезжей части пешехода, 1980 года рождения. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован», — говорится в сообщении ведомства. ДТП произошло 20 сентября около 12 часов 50 минут вблизи дома №6 по улице Миронова. По какой причине пешеход лежал на проезжей части, не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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