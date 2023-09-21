Депутат из ХМАО назначен зампредом комиссии в Тюменской облдуме

Владимир Ермолаев (справа) назначен зампредом думской комиссии
Депутат-новичок из ХМАО Владимир Ермолаев назначен зампредом комиссии по депутатской этике Тюменской областной думы. Его кандидатуру утвердили на очередном заседании.
«Предлагается назначить заместителем председателя постоянной комиссии Тюменской областной думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Владимира Ермолаева», — заявил председатель комиссии Анатолий Чепайкин. Депутаты поддержали кандидатуру Ермолаева.
Владимир Ермолаев заменил в Тюменской облдуме депутата Евгения Макаренко. Тот отказался от мандата. По данным инсайдеров URA.RU, это произошло из-за конфликта с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.
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