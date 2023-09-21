Депутат из ХМАО назначен зампредом комиссии в Тюменской облдуме

Депутат Тюменской облдумы Ермолаев назначен зампредом комиссии по этике
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Заседание Тюменской областной думы. Тюмень, богославец богдан, моргун александр, ермолаев владимир
Владимир Ермолаев (справа) назначен зампредом думской комиссии Фото:

Депутат-новичок из ХМАО Владимир Ермолаев назначен зампредом комиссии по депутатской этике Тюменской областной думы. Его кандидатуру утвердили на очередном заседании.

«Предлагается назначить заместителем председателя постоянной комиссии Тюменской областной думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Владимира Ермолаева», — заявил председатель комиссии Анатолий Чепайкин. Депутаты поддержали кандидатуру Ермолаева.

Владимир Ермолаев заменил в Тюменской облдуме депутата Евгения Макаренко. Тот отказался от мандата. По данным инсайдеров URA.RU, это произошло из-за конфликта с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

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Депутат-новичок из ХМАО Владимир Ермолаев назначен зампредом комиссии по депутатской этике Тюменской областной думы. Его кандидатуру утвердили на очередном заседании. «Предлагается назначить заместителем председателя постоянной комиссии Тюменской областной думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Владимира Ермолаева», — заявил председатель комиссии Анатолий Чепайкин. Депутаты поддержали кандидатуру Ермолаева. Владимир Ермолаев заменил в Тюменской облдуме депутата Евгения Макаренко. Тот отказался от мандата. По данным инсайдеров URA.RU, это произошло из-за конфликта с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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