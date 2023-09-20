Глава депздрава Сигидаев обвинил персонал роддомов в низкой рождаемости

В Кургане планируют создать Единый центр женского здоровья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отношение и нетолерантность персонала роддомов к беременным женщинам — одна из причин низкой рождаемости. Об этом написал директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Одной из причин депопуляции является морально-этический аспект акушерства. По результатам опроса женщин, которые пользовались услугами государственных женских консультаций и родильных домов, большая часть ответила, что их пребывание в родильном доме или женской консультации было эмоционально не комфортным. Персонал не объяснял свои действия и назначения, был страх что-то спросить, чтобы это не отразилось на манипуляциях, проводимых с ней или ребенком, со стороны персонала присутствовала нетолерантность к внешнему виду, религиозным или иным убеждениям женщины», — написал Сигидаев.

По его словам, на ситуацию также влияет формальная работа по профилактике абортов, истинные причины решения сделать аборт медики не выявляют. А с медицинской точки зрения на демографический спад влияет рост операций кесарева сечения. «Это одна из важнейших причин снижения рождаемости, так как данная операция приводит к разным осложнениям, влияющим на последующую беременность женщины», — подчеркнул Сигидаев.

Для повышения рождаемости в рамках программы «Другое Акушерство» в Кургане будет создан Единый центр женского здоровья (ЕЦЖЗ). В центре врачи и средний медперсонал гинекологических и родовспомогательных учреждений будут проходить обучение по взаимодействию с пациентами, а беременные женщины смогут получить консультацию по состоянию их здоровья. Также, по словам Сигидаева, планируется провести круглый стол с депутатами, общественными организациями, представителями религиозных конфессий и других организаций для выявления причин, препятствующих повышению рождаемости в области. Директор депздрава предложил женщинам в комментариях к посту оставлять предложения по повышению рождаемости.