Мэра курганского округа наказали за отказ выдать фермеру землю

21 сентября 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Фермер просил дать ему в аренду земельный участок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главу администрации Каргапольского муниципального округа Курганской области Евгения Ленкова оштрафовали за то, что он незаконно отказал фермеру, просившему предоставить землю. Данная информация была размещена 21 сентября на сайте областной прокуратуры. «Глава крестьянского (фермерского) хозяйства обратился в администрацию округа с заявлением о предоставлении земельного участка сельскохозяйственного назначения в аренду без проведения торгов. <…> Главой округа в заключении договора аренды земельного участка без проведения торгов индивидуальному предпринимателю было отказано по непредусмотренным законом основаниям. <…> Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа», — указано в сообщении. Также представители прокуратуры внесли представление об устранении нарушений закона. Позже нарушения были устранены, а с индивидуальным предпринимателем власти заключили договор аренды земельного участка.

Главу администрации Каргапольского муниципального округа Курганской области Евгения Ленкова оштрафовали за то, что он незаконно отказал фермеру, просившему предоставить землю. Данная информация была размещена 21 сентября на сайте областной прокуратуры. «Глава крестьянского (фермерского) хозяйства обратился в администрацию округа с заявлением о предоставлении земельного участка сельскохозяйственного назначения в аренду без проведения торгов. <…> Главой округа в заключении договора аренды земельного участка без проведения торгов индивидуальному предпринимателю было отказано по непредусмотренным законом основаниям. <…> Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа», — указано в сообщении. Также представители прокуратуры внесли представление об устранении нарушений закона. Позже нарушения были устранены, а с индивидуальным предпринимателем власти заключили договор аренды земельного участка.