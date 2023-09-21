Уральский полпред Якушев обеспокоился качеством еды для школьников

21 сентября 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Якушев взволнован плохой едой в школах регионов УрФО Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента Владимир Якушев обеспокоен качеством горячей еды для школьников в регионах УрФО. Он контролирует, чтобы еда для младшеклассников отвечала необходимым стандартам. «Питание школьников должно отвечать всем стандартам и требованиям безопасности. Поэтому основное внимание сосредоточено на качестве продуктов и блюд, а также сбалансированности меню», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства. Полпред напомнил, что в регионах УрФО сейчас учатся 700 тысяч младшеклассников. С 1 сентября 2020 года им положено получать бесплатное горячее питание за счет государства.

Полпред президента Владимир Якушев обеспокоен качеством горячей еды для школьников в регионах УрФО. Он контролирует, чтобы еда для младшеклассников отвечала необходимым стандартам. «Питание школьников должно отвечать всем стандартам и требованиям безопасности. Поэтому основное внимание сосредоточено на качестве продуктов и блюд, а также сбалансированности меню», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства. Полпред напомнил, что в регионах УрФО сейчас учатся 700 тысяч младшеклассников. С 1 сентября 2020 года им положено получать бесплатное горячее питание за счет государства.