Уральский полпред Якушев обеспокоился качеством еды для школьников

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Клипарт. Магнитогорск, продукты, гречка, яблоки, еда, котлета, столовая в школе, школьное питание
Якушев взволнован плохой едой в школах регионов УрФО Фото:

Полпред президента Владимир Якушев обеспокоен качеством горячей еды для школьников в регионах УрФО. Он контролирует, чтобы еда для младшеклассников отвечала необходимым стандартам.

«Питание школьников должно отвечать всем стандартам и требованиям безопасности. Поэтому основное внимание сосредоточено на качестве продуктов и блюд, а также сбалансированности меню», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства.

Полпред напомнил, что в регионах УрФО сейчас учатся 700 тысяч младшеклассников. С 1 сентября 2020 года им положено получать бесплатное горячее питание за счет государства.

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Полпред президента Владимир Якушев обеспокоен качеством горячей еды для школьников в регионах УрФО. Он контролирует, чтобы еда для младшеклассников отвечала необходимым стандартам. «Питание школьников должно отвечать всем стандартам и требованиям безопасности. Поэтому основное внимание сосредоточено на качестве продуктов и блюд, а также сбалансированности меню», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства. Полпред напомнил, что в регионах УрФО сейчас учатся 700 тысяч младшеклассников. С 1 сентября 2020 года им положено получать бесплатное горячее питание за счет государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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