Уральский полпред Якушев обеспокоился качеством еды для школьников

Якушев взволнован плохой едой в школах регионов УрФО
Полпред президента Владимир Якушев обеспокоен качеством горячей еды для школьников в регионах УрФО. Он контролирует, чтобы еда для младшеклассников отвечала необходимым стандартам.
«Питание школьников должно отвечать всем стандартам и требованиям безопасности. Поэтому основное внимание сосредоточено на качестве продуктов и блюд, а также сбалансированности меню», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства.
Полпред напомнил, что в регионах УрФО сейчас учатся 700 тысяч младшеклассников. С 1 сентября 2020 года им положено получать бесплатное горячее питание за счет государства.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!