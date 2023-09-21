Пермячка потратила 1,5 млн рублей на роды в Аргентине

После рождения сын женщины получил аргентинское гражданство Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Перми потратила более 1,5 млн рублей, чтобы родить ребенка в Аргентине. Как рассказала Полина, она с мужем пошла на это ради аргентинского паспорта.

«Самое дорогое во всей этой истории — перелет. Лично у нас в итоге вышло около 1,5 миллиона рублей, но мы совершили несколько ошибок, которые стоили денег», — приводит слова Полины портал 59.RU.

Женщина решилась на рождение ребенка в Аргентине, когда была беременна во второй раз. Тогда она прочитала статью, что россиянки стали массово рожать детей в этой латиноамериканской стране. Оказалось, что все дело в паспорте, который позволяет посещать без визы 109 стран, по этому показателю документ занимает 11 место в рейтинге Passport Index, а российский — 37 место. Вторая веская причина — ребенок получает аргентинское гражданство сразу после рождения вне зависимости от национальности.

По словам Полины, в Аргентине медицина направлена на то, чтобы облегчить роды будущей матери. С местным врачом пермячка обсудила процедуру планового кесарева сечения, за что заплатила 1800 долларов. При этом в родильную палату женщин доставляют непосредственно перед самими родами, беременных не кладут в клинику в ожидании рождения. В Аргентине сыну женщины сразу выдали гражданство, а после приезда в Пермь он получил уже российское.