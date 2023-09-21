МВД Карабаха сообщает об обстреле со стороны Азербайджана во время переговоров

Военные Азербайджана устроили обстрел Нагорного Карабаха. Об этом сообщило МВД Нагорного Карабаха. Однако минобороны Азербайджана опровергло информацию о якобы нападении армии на Степанакерт.
«Вооруженные силы Азербайджана из соседних со Степанакертом районов, нарушив соглашение о прекращении огня, стреляет из разнообразного огнестрельного оружия», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в
МВД отметило, что выстрелы слышны в столице региона (Степанакерте). Однако минобороны Азербайджана опровергло сообщения о якобы нападении азербайджанской армии на город.
В Евлахе (Азербайджан) начались переговоры о реинтеграции армян Карабаха. Азербайджанскую сторону на переговорах представляет депутат парламента Рамин Мамедов, назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона. Армян Карабаха представляет госминистр Артур Арутюнян.
Обновлено в 13:55:
Бывший министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян заявил, что армия Азербайджана не вторгалась в Степанакерт. По его словам, были слышны только выстрелы.
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