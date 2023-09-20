Участники СВО в Пермском крае осенью получат новые льготы

21 сентября 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Не платить налог на машину можно будет уже в этом году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участников спецоперации осенью освободят от уплаты транспортного налога, а также предоставят право бесплатного получения земельных участков под строительство. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира в студии ГТРК «Пермь» заявил, что такие законопроекты будут приняты в октябре — ноябре. «Мы предварительно уже обсудили эти инициативы с депутатами законодательного собрания. Рассчитываем, что в октябре — ноябре будут приняты два законопроекта, которые освободят участников спецоперации от транспортного налога, а также позволят бесплатно предоставлять земельные участки», — пояснил Махонин, отвечая на звонки жителей края в студии. Он подчеркнул, что основной задачей краевых властей является поддержка «земляков, которые, рискуя жизнью, защищают интересы Родины». Сегодня в крае действуют 16 мер поддержки. О том, что власти планируют освободить военнослужащих от транспортного налога, в августе заявлял бывший глава минэка региона Эдуард Соснин. Налогом не будут облагаться автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с. включительно. Льгота будет действовать с 2022 года. Законопроект планировали рассмотреть в сентябре, но в повестке заксобрания его не было.

Участников спецоперации осенью освободят от уплаты транспортного налога, а также предоставят право бесплатного получения земельных участков под строительство. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира в студии ГТРК «Пермь» заявил, что такие законопроекты будут приняты в октябре — ноябре. «Мы предварительно уже обсудили эти инициативы с депутатами законодательного собрания. Рассчитываем, что в октябре — ноябре будут приняты два законопроекта, которые освободят участников спецоперации от транспортного налога, а также позволят бесплатно предоставлять земельные участки», — пояснил Махонин, отвечая на звонки жителей края в студии. Он подчеркнул, что основной задачей краевых властей является поддержка «земляков, которые, рискуя жизнью, защищают интересы Родины». Сегодня в крае действуют 16 мер поддержки. О том, что власти планируют освободить военнослужащих от транспортного налога, в августе заявлял бывший глава минэка региона Эдуард Соснин. Налогом не будут облагаться автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с. включительно. Льгота будет действовать с 2022 года. Законопроект планировали рассмотреть в сентябре, но в повестке заксобрания его не было.