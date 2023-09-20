Мэрия города в ЯНАО отреагировала на сообщения о заготовленных главе вопросах

Власти Губкинского отвергли возможность заготовки вопросов главе города

Заранее анонсированный прямой эфир Андрея Бандурко состоялся 19 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вопросы, прозвучавшие в прямом эфире мэра города Губкинского (ЯНАО) Андрея Бандурко, заранее ни с кем не были согласованы, а сообщения о якобы имевшей место постановочности при выступлении главы не имеют под собой никаких оснований. Об этом рассказали URA.RU представители городской администрации, комментируя заявления анонимных источников.

«Согласовывать, какие вопросы будут заданы, а какие — нет, не имело смысла. Эфир был анонсирован заранее, всех у кого были вопросы, могли написать их в аккаунте под постом. Представить ситуацию, что в прямой эфир каким-то образом не пропустят тот или иной вопрос, невозможно», — сообщили URA.RU в мэрии Губкинского.

По словам собеседников, хоть профильные структуры мэрии и могли готовить ответы на вопросы, поступившие заранее, но на те, что звучали в прямом эфире, глава реагировал самостоятельно. Контролировать, кто из обратившихся к мэру горожан и в каких структурах работает — в полномочия городских властей не входит.

Первый эфир Андрея Бандурко в статусе главы Губкинского состоялся вечером 19 октября. Локация была выбрана для это не совсем обычная — кафе-веранда местного бизнесмена, а ведущей эфира стала председатель гордумы Ольга Пескова, по совместительству — гендиректор местного ТРК «Вектор».