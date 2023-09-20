В курганском городе больница осталась без операционной и реанимации

В Катайской ЦРБ закрыли операционную и реанимацию на капремонт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центральной районной больнице Катайского округа Курганской области закрыли операционную и реанимацию. Об этом взволнованные жители города написали в местном паблике в соцсети «ВКонтакте». В департаменте здравоохранения URA.RU пояснили, что в указанных помещениях ЦРБ проводится капитальный ремонт.

«В ГБУ „Катайская ЦРБ“ в настоящее время идет капитальный ремонт операционного блока и реанимации. На период ремонта с главным хирургом области согласована маршрутизация пациентов, нуждающихся в экстренном оперативном вмешательстве, в Шадринскую городскую больницу, больные с острым нарушением мозгового кровообращения доставляются в Шадринскую городскую больницу. Доставка осуществляется машинами скорой помощи с фельдшерскими бригадами. Согласно контракту, срок окончания капитального ремонта — декабрь 2023 года», — ответили агентству в депздраве.

В группе «Типичный Катайск» размещено фото объявления, в котором говорится, что в связи с отсутствием медицинского работника приемного отделения поступление пациентов в стационар осуществляться не будет. Депздрав в комментариях под постом ответил, что со стороны администрации ГБУ «Катайская ЦРБ» никаких официальных распоряжений о приостановке приема пациентов на стационарное лечение не было. Оформление пациентов в отделения стационара проводится в плановом режиме.

URA.RU писало, что в июне 2023 года в Катайской центральной районной больнице сменили главврача. Исполняющей обязанности была назначена Ольга Унегова, которая ранее работала заместителем главврача по лечебной части. По специальности Унегова анестезиолог-реаниматолог. В настоящее время она также является заведующей поликлиникой. Экс-главврач больницы Сергей Мисюк сейчас работает заместителем главврача по организационно-методической работе.

Жители Катайского округа жалуются в соцсетях, что в ЦРБ не хватает медработников Фото: группа «Типичный Катайск», соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/kataisksiti