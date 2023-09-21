Цена на топливо в Свердловской области выросла на 35% за два месяца

21 сентября 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Стоимость дизельного топлива на 21 сентября составила более 70 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Стоимость дизельного топлива у основного поставщика Свердловской области на 21 сентября составила 76,6 тысячи рублей за тонну. Это на 35% дороже, чем в июле. Такими цифрами с URA.RU поделились в департаменте информполитики региона, отвечая на запрос о ситуации с поставкой горюче-смазочных материалов для аграриев. Ранее они пожаловались, что ГСМ им не хватает. «С последней декады июля (в разгар уборочной кампании, когда расход топлива максимальный) наблюдается значительный рост цен на летнее дизельное топливо и автомобильный бензин АИ-92. По состоянию на 21 сентября стоимость дизельного топлива у основного поставщика ГСМ в регионе ООО „Газпромнефть-региональные продажи“ — 76,6 тысячи рублей за тонну, при этом на 21 июля цена была 56,8 тысячи рублей за тонну. Рост цены за два месяца составил около 35%», — отметили в департаменте. Ранее фермеры в Свердловской области пожаловались на проблемы с поставками ГСМ и выросшими ценами на них. Из-за этого некоторые планируют отказываться от вспахивания земель, так как это дополнительные траты. Свердловские фермеры и чиновники обратились в ФАС из-за роста цен на топливо.

Стоимость дизельного топлива у основного поставщика Свердловской области на 21 сентября составила 76,6 тысячи рублей за тонну. Это на 35% дороже, чем в июле. Такими цифрами с URA.RU поделились в департаменте информполитики региона, отвечая на запрос о ситуации с поставкой горюче-смазочных материалов для аграриев. Ранее они пожаловались, что ГСМ им не хватает. «С последней декады июля (в разгар уборочной кампании, когда расход топлива максимальный) наблюдается значительный рост цен на летнее дизельное топливо и автомобильный бензин АИ-92. По состоянию на 21 сентября стоимость дизельного топлива у основного поставщика ГСМ в регионе ООО „Газпромнефть-региональные продажи“ — 76,6 тысячи рублей за тонну, при этом на 21 июля цена была 56,8 тысячи рублей за тонну. Рост цены за два месяца составил около 35%», — отметили в департаменте. Ранее фермеры в Свердловской области пожаловались на проблемы с поставками ГСМ и выросшими ценами на них. Из-за этого некоторые планируют отказываться от вспахивания земель, так как это дополнительные траты. Свердловские фермеры и чиновники обратились в ФАС из-за роста цен на топливо.