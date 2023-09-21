Свердловские фермеры и чиновники обратились в ФАС из-за роста цен на топливо

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Ранее свердловские фермеры пожаловались на проблемы с поставками ГСМ Фото:

В министерстве агропромкомплекса Свердловской области провели собрание с участием фермеров, поставщиков горюче-смазочных материалов (ГСМ) и представителя управления федеральной антимонопольной службы (УФАС). Поводом стал рост на 35% цен на дизельное топливо и бензин АИ-92. По итогу собрания антимонопольщикам отправили обращение. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона, отвечая на вопрос о том, как обстоят дела с поставками горюче-смазочных материалов (ГСМ) фермерам.

«Совместно с некоммерческим партнерством „Союз животноводов Урала“ направлено обращение по вопросу роста стоимости ГСМ в адрес ФАС по Свердловской области. Также в адрес ООО „Газпромнефть-Региональные продажи“ направлено обращение за подписью первого замгубернатора Алексея Шмыкова о сохранении согласованных объемов поставки дизельного топлива и бензина АИ-92 до окончания проведения уборочных работ», — рассказали в департаменте.

Ранее фермеры в Свердловской области пожаловались на проблемы с поставками ГСМ и выросшими ценами на них. Из-за этого некоторые планируют отказываться от вспахивания земель, так как это дополнительные траты. За два месяца стоимость дизельного топлива и бензина АИ-92 составила 35%.

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В министерстве агропромкомплекса Свердловской области провели собрание с участием фермеров, поставщиков горюче-смазочных материалов (ГСМ) и представителя управления федеральной антимонопольной службы (УФАС). Поводом стал рост на 35% цен на дизельное топливо и бензин АИ-92. По итогу собрания антимонопольщикам отправили обращение. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона, отвечая на вопрос о том, как обстоят дела с поставками горюче-смазочных материалов (ГСМ) фермерам. «Совместно с некоммерческим партнерством „Союз животноводов Урала“ направлено обращение по вопросу роста стоимости ГСМ в адрес ФАС по Свердловской области. Также в адрес ООО „Газпромнефть-Региональные продажи“ направлено обращение за подписью первого замгубернатора Алексея Шмыкова о сохранении согласованных объемов поставки дизельного топлива и бензина АИ-92 до окончания проведения уборочных работ», — рассказали в департаменте. Ранее фермеры в Свердловской области пожаловались на проблемы с поставками ГСМ и выросшими ценами на них. Из-за этого некоторые планируют отказываться от вспахивания земель, так как это дополнительные траты. За два месяца стоимость дизельного топлива и бензина АИ-92 составила 35%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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