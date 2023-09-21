Махонин поручил новому мэру Перми сократить штат чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийский круизный форум. Пермь., махонин дмитрий
Штат администрации Перми сегодня раздут, считает Дмитрий Махонин Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поставил перед новым мэром Перми Эдуардом Сосниным задачу по сокращению штата сотрудников городской администрации. Об этом он заявил во время прямого эфира в студии ГТРК «Пермь» 21 сентября.

«В ближайшее время основная задача мэрии заключается в формировании сильной команды. Я жду наведения порядка в кадровых вопросах, жду сокращения аппарата», — отметил Махонин.

Губернатор заявил, что сегодня в мэрии чиновники — «в излишнем количестве». Особенно с учетом передачи части полномочий Перми на уровень края. Высвободившиеся средства необходимо направить на нужды горожан, от благоустройства до ЖКХ.

Дмитрий Махонин подчеркнул также, что хорошо знает сильные и слабые стороны Эдуарда Соснина, который до назначения мэром работал министром экономического развития региона. «Для меня сюрпризов нет», — отметил он. И добавил, что делать первые выводы об эффективности работы Соснина можно будет не раньше, чем через год. И даже этот срок непоказателен. Эдуард Соснин был назначен мэром в конце августа.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поставил перед новым мэром Перми Эдуардом Сосниным задачу по сокращению штата сотрудников городской администрации. Об этом он заявил во время прямого эфира в студии ГТРК «Пермь» 21 сентября. «В ближайшее время основная задача мэрии заключается в формировании сильной команды. Я жду наведения порядка в кадровых вопросах, жду сокращения аппарата», — отметил Махонин. Губернатор заявил, что сегодня в мэрии чиновники — «в излишнем количестве». Особенно с учетом передачи части полномочий Перми на уровень края. Высвободившиеся средства необходимо направить на нужды горожан, от благоустройства до ЖКХ. Дмитрий Махонин подчеркнул также, что хорошо знает сильные и слабые стороны Эдуарда Соснина, который до назначения мэром работал министром экономического развития региона. «Для меня сюрпризов нет», — отметил он. И добавил, что делать первые выводы об эффективности работы Соснина можно будет не раньше, чем через год. И даже этот срок непоказателен. Эдуард Соснин был назначен мэром в конце августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...