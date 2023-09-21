Махонин поручил новому мэру Перми сократить штат чиновников

Штат администрации Перми сегодня раздут, считает Дмитрий Махонин Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поставил перед новым мэром Перми Эдуардом Сосниным задачу по сокращению штата сотрудников городской администрации. Об этом он заявил во время прямого эфира в студии ГТРК «Пермь» 21 сентября.

«В ближайшее время основная задача мэрии заключается в формировании сильной команды. Я жду наведения порядка в кадровых вопросах, жду сокращения аппарата», — отметил Махонин.

Губернатор заявил, что сегодня в мэрии чиновники — «в излишнем количестве». Особенно с учетом передачи части полномочий Перми на уровень края. Высвободившиеся средства необходимо направить на нужды горожан, от благоустройства до ЖКХ.

Дмитрий Махонин подчеркнул также, что хорошо знает сильные и слабые стороны Эдуарда Соснина, который до назначения мэром работал министром экономического развития региона. «Для меня сюрпризов нет», — отметил он. И добавил, что делать первые выводы об эффективности работы Соснина можно будет не раньше, чем через год. И даже этот срок непоказателен. Эдуард Соснин был назначен мэром в конце августа.