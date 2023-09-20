20 сентября 2023

Курганский боец выступит в чеченской лиге ММА. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный турнир по боям в клетке, организованный промоутерской компанией "РМК Боксинг Промоушен". Челябинск, бойцы, мма
Курганец Игорь Менщиков дебютирует в чеченской лиге MMA (архивное фото) Фото:

Курганский боец смешанных единоборств Игорь Менщиков выступит в младшей лиги «Young Eagles» чеченского промоушена ACA (Absolute Championship Akhmat). Об этом сообщается в соцсетях.

«Талантливый боец из Кургана, с рекордом 3-0-0, Игорь Менщиков возвращается в бои спустя два года. Дата известна, соперник тоже. Его соперник такой же молодой проспект-голодный, как и Игорь. Разница лишь в том, что у Игоря серьезный простой», — написано в посте в Instagram (запрещена в России; принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Спортсмен подписал контракт на бой в лиге ACA «Young Eagles». Подготовку к выступлению Менщиков пройдет в Краснодаре.

Ранее URA.RU писало, что курганский дзюдоист Данил Лаврентьев завоевал серебряную медаль на международном турнире в Монголии. Спортсмен выступал в весовой категории до 73 килограмм.

Курганский боец выступит в лиге ACA «Young Eagles»
Курганский боец выступит в лиге ACA «Young Eagles»
Фото:

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Курганский боец смешанных единоборств Игорь Менщиков выступит в младшей лиги «Young Eagles» чеченского промоушена ACA (Absolute Championship Akhmat). Об этом сообщается в соцсетях. «Талантливый боец из Кургана, с рекордом 3-0-0, Игорь Менщиков возвращается в бои спустя два года. Дата известна, соперник тоже. Его соперник такой же молодой проспект-голодный, как и Игорь. Разница лишь в том, что у Игоря серьезный простой», — написано в посте в Instagram (запрещена в России; принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Спортсмен подписал контракт на бой в лиге ACA «Young Eagles». Подготовку к выступлению Менщиков пройдет в Краснодаре. Ранее URA.RU писало, что курганский дзюдоист Данил Лаврентьев завоевал серебряную медаль на международном турнире в Монголии. Спортсмен выступал в весовой категории до 73 килограмм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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