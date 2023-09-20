Курганский боец выступит в чеченской лиге ММА. Фото

21 сентября 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Курганец Игорь Менщиков дебютирует в чеченской лиге MMA (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганский боец смешанных единоборств Игорь Менщиков выступит в младшей лиги «Young Eagles» чеченского промоушена ACA (Absolute Championship Akhmat). Об этом сообщается в соцсетях. «Талантливый боец из Кургана, с рекордом 3-0-0, Игорь Менщиков возвращается в бои спустя два года. Дата известна, соперник тоже. Его соперник такой же молодой проспект-голодный, как и Игорь. Разница лишь в том, что у Игоря серьезный простой», — написано в посте в Instagram (запрещена в России; принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Спортсмен подписал контракт на бой в лиге ACA «Young Eagles». Подготовку к выступлению Менщиков пройдет в Краснодаре. Ранее URA.RU писало, что курганский дзюдоист Данил Лаврентьев завоевал серебряную медаль на международном турнире в Монголии. Спортсмен выступал в весовой категории до 73 килограмм. Курганский боец выступит в лиге ACA «Young Eagles» Фото: из соцсети бойца Игоря Менщикова

Курганский боец смешанных единоборств Игорь Менщиков выступит в младшей лиги «Young Eagles» чеченского промоушена ACA (Absolute Championship Akhmat). Об этом сообщается в соцсетях. «Талантливый боец из Кургана, с рекордом 3-0-0, Игорь Менщиков возвращается в бои спустя два года. Дата известна, соперник тоже. Его соперник такой же молодой проспект-голодный, как и Игорь. Разница лишь в том, что у Игоря серьезный простой», — написано в посте в Instagram (запрещена в России; принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Спортсмен подписал контракт на бой в лиге ACA «Young Eagles». Подготовку к выступлению Менщиков пройдет в Краснодаре. Ранее URA.RU писало, что курганский дзюдоист Данил Лаврентьев завоевал серебряную медаль на международном турнире в Монголии. Спортсмен выступал в весовой категории до 73 килограмм.