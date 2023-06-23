Курганский дзюдоист завоевал медаль на международном турнире

Дзюдоист из Кургана завоевал медаль на турнире в Монголии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На международном турнире по дзюдо «Большой шлем» в Монголии спортсмен из Кургана получил медаль. Об этом сообщается в telegram-канале «Спорт в Курганской области».

«Дзюдоист Данил Лаврентьев из Кургана завоевал серебряную медаль международного турнира в Улан-Баторе. Он выступал в весовой категории 73 кг», — говорится в посте.

В посте отмечается, что турнир в Монголии является одним из самых рейтинговых соревнований по дзюдо в мировой серии. В Улан-Баторе боролись за медали 300 ведущих дзюдоистов из сорока стран мира.

Ранее курганские спортсмены заняли призовые места на первенстве по легкой атлетике среди молодежи до 23 лет в Екатеринбурге. Об этом сообщалось в группе школы Спортивного олимпийского резерва №1 Кургана в соцсети «ВКонтакте».