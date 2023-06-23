23 июня 2023

Курганский дзюдоист завоевал медаль на международном турнире

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Алексей Текслер в Кунашакском районе. Челябинск , дзюдо, спорт, тренировка, татами, борцовский зал
Дзюдоист из Кургана завоевал медаль на турнире в Монголии Фото:

На международном турнире по дзюдо «Большой шлем» в Монголии спортсмен из Кургана получил медаль. Об этом сообщается в telegram-канале «Спорт в Курганской области».

«Дзюдоист Данил Лаврентьев из Кургана завоевал серебряную медаль международного турнира в Улан-Баторе. Он выступал в весовой категории 73 кг», — говорится в посте.

В посте отмечается, что турнир в Монголии является одним из самых рейтинговых соревнований по дзюдо в мировой серии. В Улан-Баторе боролись за медали 300 ведущих дзюдоистов из сорока стран мира.

Ранее курганские спортсмены заняли призовые места на первенстве по легкой атлетике среди молодежи до 23 лет в Екатеринбурге. Об этом сообщалось в группе школы Спортивного олимпийского резерва №1 Кургана в соцсети «ВКонтакте».

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На международном турнире по дзюдо «Большой шлем» в Монголии спортсмен из Кургана получил медаль. Об этом сообщается в telegram-канале «Спорт в Курганской области». «Дзюдоист Данил Лаврентьев из Кургана завоевал серебряную медаль международного турнира в Улан-Баторе. Он выступал в весовой категории 73 кг», — говорится в посте. В посте отмечается, что турнир в Монголии является одним из самых рейтинговых соревнований по дзюдо в мировой серии. В Улан-Баторе боролись за медали 300 ведущих дзюдоистов из сорока стран мира. Ранее курганские спортсмены заняли призовые места на первенстве по легкой атлетике среди молодежи до 23 лет в Екатеринбурге. Об этом сообщалось в группе школы Спортивного олимпийского резерва №1 Кургана в соцсети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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