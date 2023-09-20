20 сентября 2023

В Общественной палате ЯНАО ищут замену сложившей полномочия чиновнице

Асель Нефедова покинула ОП ЯНАО ради муниципальной службы в Лабытнанги
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Треть членов ОП ЯНАО — «списочники» губернатора Дмитрия Артюхова Фото:

Член Общественной палаты ЯНАО Асель Нефедова, входившая в состав совещательного органа по спискам от губернатора Дмитрия Артюхова, сложила полномочия. Как сообщили источники URA.RU во властных структурах, Нефедова получила должность в мэрии Лабытнанги, в связи с чем сейчас ведется поиск того, кто займет освободившееся место.

«Нефедова входила в состав ОП ЯНАО по спискам губернатора Дмитрия Артюхова. Полномочия она сложила досрочно в связи с переходом на муниципальную службу в городе Лабытнанги», — рассказали собеседники агентства.

В городской администрации Лабытнанги корреспонденту URA.RU рассказали, что Асель Нефедова сейчас занимает пост заместителя начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики. Представители губернатора ЯНАО пояснили, что документы претендентов на освободившееся место в Общественной палате будут приниматься до 14 октября.

Общественная палата состоит из 30 членов. Согласно действующим правилам, треть из них включаются в совещательный орган по списку главы региона.

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Член Общественной палаты ЯНАО Асель Нефедова, входившая в состав совещательного органа по спискам от губернатора Дмитрия Артюхова, сложила полномочия. Как сообщили источники URA.RU во властных структурах, Нефедова получила должность в мэрии Лабытнанги, в связи с чем сейчас ведется поиск того, кто займет освободившееся место. «Нефедова входила в состав ОП ЯНАО по спискам губернатора Дмитрия Артюхова. Полномочия она сложила досрочно в связи с переходом на муниципальную службу в городе Лабытнанги», — рассказали собеседники агентства. В городской администрации Лабытнанги корреспонденту URA.RU рассказали, что Асель Нефедова сейчас занимает пост заместителя начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики. Представители губернатора ЯНАО пояснили, что документы претендентов на освободившееся место в Общественной палате будут приниматься до 14 октября. Общественная палата состоит из 30 членов. Согласно действующим правилам, треть из них включаются в совещательный орган по списку главы региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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