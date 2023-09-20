В Общественной палате ЯНАО ищут замену сложившей полномочия чиновнице

Асель Нефедова покинула ОП ЯНАО ради муниципальной службы в Лабытнанги

21 сентября 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Треть членов ОП ЯНАО — «списочники» губернатора Дмитрия Артюхова Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Член Общественной палаты ЯНАО Асель Нефедова, входившая в состав совещательного органа по спискам от губернатора Дмитрия Артюхова, сложила полномочия. Как сообщили источники URA.RU во властных структурах, Нефедова получила должность в мэрии Лабытнанги, в связи с чем сейчас ведется поиск того, кто займет освободившееся место. «Нефедова входила в состав ОП ЯНАО по спискам губернатора Дмитрия Артюхова. Полномочия она сложила досрочно в связи с переходом на муниципальную службу в городе Лабытнанги», — рассказали собеседники агентства. В городской администрации Лабытнанги корреспонденту URA.RU рассказали, что Асель Нефедова сейчас занимает пост заместителя начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики. Представители губернатора ЯНАО пояснили, что документы претендентов на освободившееся место в Общественной палате будут приниматься до 14 октября. Общественная палата состоит из 30 членов. Согласно действующим правилам, треть из них включаются в совещательный орган по списку главы региона.

Член Общественной палаты ЯНАО Асель Нефедова, входившая в состав совещательного органа по спискам от губернатора Дмитрия Артюхова, сложила полномочия. Как сообщили источники URA.RU во властных структурах, Нефедова получила должность в мэрии Лабытнанги, в связи с чем сейчас ведется поиск того, кто займет освободившееся место. «Нефедова входила в состав ОП ЯНАО по спискам губернатора Дмитрия Артюхова. Полномочия она сложила досрочно в связи с переходом на муниципальную службу в городе Лабытнанги», — рассказали собеседники агентства. В городской администрации Лабытнанги корреспонденту URA.RU рассказали, что Асель Нефедова сейчас занимает пост заместителя начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики. Представители губернатора ЯНАО пояснили, что документы претендентов на освободившееся место в Общественной палате будут приниматься до 14 октября. Общественная палата состоит из 30 членов. Согласно действующим правилам, треть из них включаются в совещательный орган по списку главы региона.