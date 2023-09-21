Президент Чехии призвал не воспринимать слова Зеленского всерьез

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский находится под постоянным давлением, отметил чешский президент Фото:

К некоторым заявлениям президент Украины Владимира Зеленского не стоит относиться всерьез, ведь он находится под постоянным давлением, из-за чего склонен терять голову. С таким заявлением выступил президент Чехии Петр Павел на совместном брифинге в Чешском национальном доме в Нью-Йорке.

«Даже политики высокого ранга — просто люди и подвержены давлению. Президент Зеленский находится под постоянным давлением, и если бы мы были на его месте, мы могли бы терять голову чаще, чем он. Поэтому любое более сильное заявление [Зеленского] не нужно воспринимать буквально», — сказал Петр Павел, его слова передает чешское издание Denikn.

Ранее Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН. Там он, в частности, потребовал, чтобы российские войска покинули территорию Украины «в пределах 1991 года». На мероприятии были также представитель РФ при ООН и Совбезе ООН Василий Небензя, который охарактеризовал выступление украинского президента как «стендап» и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чего выступления украинский президент не дождался, покинув зал.

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К некоторым заявлениям президент Украины Владимира Зеленского не стоит относиться всерьез, ведь он находится под постоянным давлением, из-за чего склонен терять голову. С таким заявлением выступил президент Чехии Петр Павел на совместном брифинге в Чешском национальном доме в Нью-Йорке. «Даже политики высокого ранга — просто люди и подвержены давлению. Президент Зеленский находится под постоянным давлением, и если бы мы были на его месте, мы могли бы терять голову чаще, чем он. Поэтому любое более сильное заявление [Зеленского] не нужно воспринимать буквально», — сказал Петр Павел, его слова передает чешское издание Denikn. Ранее Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН. Там он, в частности, потребовал, чтобы российские войска покинули территорию Украины «в пределах 1991 года». На мероприятии были также представитель РФ при ООН и Совбезе ООН Василий Небензя, который охарактеризовал выступление украинского президента как «стендап» и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чего выступления украинский президент не дождался, покинув зал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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