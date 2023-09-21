Президент Чехии призвал не воспринимать слова Зеленского всерьез

21 сентября 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский находится под постоянным давлением, отметил чешский президент Фото: Официальный сайт президента Украины К некоторым заявлениям президент Украины Владимира Зеленского не стоит относиться всерьез, ведь он находится под постоянным давлением, из-за чего склонен терять голову. С таким заявлением выступил президент Чехии Петр Павел на совместном брифинге в Чешском национальном доме в Нью-Йорке. «Даже политики высокого ранга — просто люди и подвержены давлению. Президент Зеленский находится под постоянным давлением, и если бы мы были на его месте, мы могли бы терять голову чаще, чем он. Поэтому любое более сильное заявление [Зеленского] не нужно воспринимать буквально», — сказал Петр Павел, его слова передает чешское издание Denikn. Ранее Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН. Там он, в частности, потребовал, чтобы российские войска покинули территорию Украины «в пределах 1991 года». На мероприятии были также представитель РФ при ООН и Совбезе ООН Василий Небензя, который охарактеризовал выступление украинского президента как «стендап» и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чего выступления украинский президент не дождался, покинув зал.

К некоторым заявлениям президент Украины Владимира Зеленского не стоит относиться всерьез, ведь он находится под постоянным давлением, из-за чего склонен терять голову. С таким заявлением выступил президент Чехии Петр Павел на совместном брифинге в Чешском национальном доме в Нью-Йорке. «Даже политики высокого ранга — просто люди и подвержены давлению. Президент Зеленский находится под постоянным давлением, и если бы мы были на его месте, мы могли бы терять голову чаще, чем он. Поэтому любое более сильное заявление [Зеленского] не нужно воспринимать буквально», — сказал Петр Павел, его слова передает чешское издание Denikn. Ранее Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН. Там он, в частности, потребовал, чтобы российские войска покинули территорию Украины «в пределах 1991 года». На мероприятии были также представитель РФ при ООН и Совбезе ООН Василий Небензя, который охарактеризовал выступление украинского президента как «стендап» и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чего выступления украинский президент не дождался, покинув зал.