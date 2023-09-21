В Перми закрасили арт-объект, посвященный погибшему участнику спецоперации

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Рейд по дворам, с целью закрасить незаконную рекламу наркотиков. Сургут, рисование, граффити, баллончик с краской
Граффити появилось на той же стене, где был создан арт-объект в память о погибшем на спецоперации Андрее Келлере Фото:

В Мотовилихинском районе Перми на месте арт-объекта в память о погибшем на спецоперации 19-летнем Андрее Келлере, появилось граффити в честь юбилея района. Об этом сообщается на странице пермской ячейки незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова в соцсети «ВКонтакте». Соратники погибшего пермяка рассказали, что уже восстановили арт-объект.

«Восстановили арт-объект памяти нашего брата Андрея Келлера, павшего под Марьинкой 5 июня. Неделю назад его закрасили волонтеры ТОС „Рабочий поселок“», — сообщается в группе пермских лимоновцев.

Арт-объект, посвященный Келлеру, был создан в июне на одной их бетонных стен у пруда в Мотовилихинском районе Перми. В сентябре на стене появилось граффити в честь 85-летия района. На сайте администрации района указано, что в создании граффити участвовали волонтеры при местной администрации, а также различные молодежные общественные объединения.

На стене, где был изображен Андрей Келлер, появилось граффити в честь праздничных мероприятий, посвященных 85-летию Мотовилихинского района
На стене, где был изображен Андрей Келлер, появилось граффити в честь праздничных мероприятий, посвященных 85-летию Мотовилихинского района
Фото:

Пермяки восстановили граффити в память о погибшем на спецоперации соратнике
Пермяки восстановили граффити в память о погибшем на спецоперации соратнике
Фото:

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В Мотовилихинском районе Перми на месте арт-объекта в память о погибшем на спецоперации 19-летнем Андрее Келлере, появилось граффити в честь юбилея района. Об этом сообщается на странице пермской ячейки незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова в соцсети «ВКонтакте». Соратники погибшего пермяка рассказали, что уже восстановили арт-объект. «Восстановили арт-объект памяти нашего брата Андрея Келлера, павшего под Марьинкой 5 июня. Неделю назад его закрасили волонтеры ТОС „Рабочий поселок“», — сообщается в группе пермских лимоновцев. Арт-объект, посвященный Келлеру, был создан в июне на одной их бетонных стен у пруда в Мотовилихинском районе Перми. В сентябре на стене появилось граффити в честь 85-летия района. На сайте администрации района указано, что в создании граффити участвовали волонтеры при местной администрации, а также различные молодежные общественные объединения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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