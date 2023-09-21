Пьяный сотрудник ГИБДД устроил аварию на окраинах Тюмени

Полицейский на автомобиле Volkswagen Touareg спровоцировал аварию в районе дома №14 по ул. Станислава Карнацевича, 14 в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. По данным агентства, за рулем автомобиля находился один из высокопоставленных сотрудников областного управления ГИБДД.
«ДТП произошло на ул. Станислава Карнацевича, 14. Автомобиль Volkswagen Touareg столкнулся с Kia. Предварительно, за рулем находился сотрудник полиции в состоянии опьянения. ДТП произошло в свободное от службы время», — пояснили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Там добавили, что, в отношении сотрудника проводится служебная проверка. Если его вина подтвердится, он будет уволен из полиции. По данным источников URA.RU, автомобилем Volkswagen Touareg управлял один из высокопоставленных сотрудников областного управления ГИБДД.
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