Песков заявил о начале следствия после гибели миротворцев в Карабахе

21 сентября 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Дмитрий песков заявил о расследовании по факту гибели российских миротворцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU По факту гибели российских миротворцев из-за обстрела в Нагорном Карабахе 20 сентября началось следствие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ведется следствие после гибели российских миротворцев в Карабахе», — сказал Дмитрий Песков на заседании президиума госсовета РФ по вопросу «О развитии рынка труда в России». Его словам приводит корреспондент URA.RU. Также он заявил, что в Кремле ознакомились с информацией о кадровых перестановках и задержаниях после произошедшего.

По факту гибели российских миротворцев из-за обстрела в Нагорном Карабахе 20 сентября началось следствие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ведется следствие после гибели российских миротворцев в Карабахе», — сказал Дмитрий Песков на заседании президиума госсовета РФ по вопросу «О развитии рынка труда в России». Его словам приводит корреспондент URA.RU. Также он заявил, что в Кремле ознакомились с информацией о кадровых перестановках и задержаниях после произошедшего.