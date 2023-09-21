Песков заявил о начале следствия после гибели миротворцев в Карабахе

Дмитрий песков заявил о расследовании по факту гибели российских миротворцев
По факту гибели российских миротворцев из-за обстрела в Нагорном Карабахе 20 сентября началось следствие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ведется следствие после гибели российских миротворцев в Карабахе», — сказал Дмитрий Песков на заседании президиума госсовета РФ по вопросу «О развитии рынка труда в России». Его словам приводит корреспондент URA.RU. Также он заявил, что в Кремле ознакомились с информацией о кадровых перестановках и задержаниях после произошедшего.
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