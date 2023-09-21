Экс-главу курганского ДРСУ Кочеткова суд признал невиновным в коррупции

Бывшего руководителя обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-руководителю Введенского ДРСУ (Курганская область) Виктору Кочеткову вынесли оправдательный приговор по коррупционному делу. Бывшего руководителя обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Кочетков В.Н. Статья 285, часть 3 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжелые последствия). Оправдательный приговор», — сообщает сайт Кетовского районного суда. Суд повторно отметил, что в деяниях подсудимого отсутствует состав преступления. Такой же приговор по данной статье Кочеткову вынесли в декабре прошлого года, но апелляция вернула его на пересмотр.

Бывшего дорожника обвиняли в коррупционной деятельности на руководящей должности. По версии следствия, Кочетков для получения выгоды заключал контракты на транспортные услуги с предприятием родственника без конкурсной основы.

Суд рассмотрел обстоятельства дела и не нашел нарушений. «Действия Кочеткова не повлекли нарушений каких-либо прав или интересов возглавляемого им предприятия», — процитировал URA.RU решение суда защитник Кочеткова Павел Сорокин. Гражданский иск о возмещении более 26,6 млн рублей также оставлен без рассмотрения. В областной прокуратуре URA.RU рассказали, что ведомство намерено обжаловать решение суда.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-директора дорожного предприятия обвиняли в миллионных хищениях. По версии следствия, было похищено более 37 млн рублей.