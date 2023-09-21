Политолог Минченко: похороны среднего класса — общая тенденция

Евгений Минченко на TNF-2023 предрек смерть среднего класса

Евгений Минченко выступил на TNF Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральный политолог Евгений Минченко предрек исчезновение среднего класса. Такое заявление он сделал, выступая в Тюмени на «Промышленно-энергетическом форуме TNF-2023».

«Общая тенденция — похороны среднего класса. Чрезвычайные методы управления (обществом — прим. ред.) превращаются в постоянные. Происходит возврат роли государства в противовес транснациональным корпорациям», — так кратко сформулировал свои тезисы директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко.

Выступая перед топ-менеджментом нефтегазовых корпораций и политиками Тюменской области Евгений Минченко заострил внимание на том, что поколение Х стало потерянным поколением. Речь шла о людях, родившихся в разных странах в период с 1963 по 1983 год.

«Игра престолов становится базовой метафорой происходящей деглобализации в мире», — подытожил Евгений Минченко. Он также адресовал комплимент для ветеранов топ-менеджмента нефтегазовых корпораций в зале форума «В бой идут одни старики?».