Политолог Минченко: похороны среднего класса — общая тенденция

Евгений Минченко на TNF-2023 предрек смерть среднего класса
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Марафон "Ночь выборов - 2017". Москва, минченко евгений
Евгений Минченко выступил на TNF Фото:

Федеральный политолог Евгений Минченко предрек исчезновение среднего класса. Такое заявление он сделал, выступая в Тюмени на «Промышленно-энергетическом форуме TNF-2023».

«Общая тенденция — похороны среднего класса. Чрезвычайные методы управления (обществом — прим. ред.) превращаются в постоянные. Происходит возврат роли государства в противовес транснациональным корпорациям», — так кратко сформулировал свои тезисы директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко.

Выступая перед топ-менеджментом нефтегазовых корпораций и политиками Тюменской области Евгений Минченко заострил внимание на том, что поколение Х стало потерянным поколением. Речь шла о людях, родившихся в разных странах в период с 1963 по 1983 год.

«Игра престолов становится базовой метафорой происходящей деглобализации в мире», — подытожил Евгений Минченко. Он также адресовал комплимент для ветеранов топ-менеджмента нефтегазовых корпораций в зале форума «В бой идут одни старики?».

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Федеральный политолог Евгений Минченко предрек исчезновение среднего класса. Такое заявление он сделал, выступая в Тюмени на «Промышленно-энергетическом форуме TNF-2023». «Общая тенденция — похороны среднего класса. Чрезвычайные методы управления (обществом — прим. ред.) превращаются в постоянные. Происходит возврат роли государства в противовес транснациональным корпорациям», — так кратко сформулировал свои тезисы директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко. Выступая перед топ-менеджментом нефтегазовых корпораций и политиками Тюменской области Евгений Минченко заострил внимание на том, что поколение Х стало потерянным поколением. Речь шла о людях, родившихся в разных странах в период с 1963 по 1983 год. «Игра престолов становится базовой метафорой происходящей деглобализации в мире», — подытожил Евгений Минченко. Он также адресовал комплимент для ветеранов топ-менеджмента нефтегазовых корпораций в зале форума «В бой идут одни старики?».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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