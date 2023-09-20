В Сургуте включают отопление

В Сургуте включают отопление в школах, детских садах и больницах

21 сентября 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Жилые дома начнут подключать в конце сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Сургута начала подавать отопление в социальные объекты города, а это школы, детские сады и больницы. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации. «Отопление в школы, детские сады и больницы подается по заявкам. От школ поступила заявка на подключение 81-го здания, от детских садов — на 70 зданий и от больниц — на 63 здания. У некоторых учреждений по несколько зданий», — сообщили в мэрии. Также в администрации раскрыли, когда отопление подадут в жилые дома. Согласно данным гидрометцентра, это произойдет в конце сентября. «Город уже полностью готов к отопительному сезону. Когда температура начнет опускаться ниже 8 градусов, в течение пяти дней начнется поэтапное подключение жилого сектора», — добавили в мэрии Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске начли включать отопление в жилых домах. Поэтапная подача теплоносителя началась 21 сентября.

Мэрия Сургута начала подавать отопление в социальные объекты города, а это школы, детские сады и больницы. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации. «Отопление в школы, детские сады и больницы подается по заявкам. От школ поступила заявка на подключение 81-го здания, от детских садов — на 70 зданий и от больниц — на 63 здания. У некоторых учреждений по несколько зданий», — сообщили в мэрии. Также в администрации раскрыли, когда отопление подадут в жилые дома. Согласно данным гидрометцентра, это произойдет в конце сентября. «Город уже полностью готов к отопительному сезону. Когда температура начнет опускаться ниже 8 градусов, в течение пяти дней начнется поэтапное подключение жилого сектора», — добавили в мэрии Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске начли включать отопление в жилых домах. Поэтапная подача теплоносителя началась 21 сентября.