20 сентября 2023

В Сургуте включают отопление

В Сургуте включают отопление в школах, детских садах и больницах
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, батареи
Жилые дома начнут подключать в конце сентября Фото:

Мэрия Сургута начала подавать отопление в социальные объекты города, а это школы, детские сады и больницы. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации.

«Отопление в школы, детские сады и больницы подается по заявкам. От школ поступила заявка на подключение 81-го здания, от детских садов — на 70 зданий и от больниц — на 63 здания. У некоторых учреждений по несколько зданий», — сообщили в мэрии.

Также в администрации раскрыли, когда отопление подадут в жилые дома. Согласно данным гидрометцентра, это произойдет в конце сентября. «Город уже полностью готов к отопительному сезону. Когда температура начнет опускаться ниже 8 градусов, в течение пяти дней начнется поэтапное подключение жилого сектора», — добавили в мэрии

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске начли включать отопление в жилых домах. Поэтапная подача теплоносителя началась 21 сентября.

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Мэрия Сургута начала подавать отопление в социальные объекты города, а это школы, детские сады и больницы. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации. «Отопление в школы, детские сады и больницы подается по заявкам. От школ поступила заявка на подключение 81-го здания, от детских садов — на 70 зданий и от больниц — на 63 здания. У некоторых учреждений по несколько зданий», — сообщили в мэрии. Также в администрации раскрыли, когда отопление подадут в жилые дома. Согласно данным гидрометцентра, это произойдет в конце сентября. «Город уже полностью готов к отопительному сезону. Когда температура начнет опускаться ниже 8 градусов, в течение пяти дней начнется поэтапное подключение жилого сектора», — добавили в мэрии Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске начли включать отопление в жилых домах. Поэтапная подача теплоносителя началась 21 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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