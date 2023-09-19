В Нижневартовске включают отопление в жилых домах

Отопление в жилых домах Нижневартовска включат с 21 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В жилых домах Нижневартовска начинают включать отопление с 21 сентября. На запуск коммунальщикам потребуется несколько дней, сообщил вице-мэр по ЖКХ Анатолий Боков в ходе прямой линии «Онлайн-среды».

«С 21 сентября в течение пяти дней мы начинаем запуск теплоносителя в жилой фонд. Работать будем совместно с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Надеюсь, все пройдет в штатном режиме, чтобы с комфортом войти в пониженные температуры», — рассказал Боков.

Он также предупредил горожан, что отопление появится во всех квартирах не сразу. «Это технологическая цепочка, которая идет от ресурсоснабжающей организации, с энергоустановок, далее — распределяется через тепловые пункты жилых домов, и только потом доходит до абонентов», — добавил глава департамента ЖКХ.

Ранее URA.RU рассказывало, что в детсадах и школах Нижневартовска включают отопление. Тепло подают по заявкам руководителей объектов социальной сферы.