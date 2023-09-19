19 сентября 2023

В Нижневартовске включают отопление в жилых домах

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление в жилых домах Нижневартовска включат с 21 сентября Фото:

В жилых домах Нижневартовска начинают включать отопление с 21 сентября. На запуск коммунальщикам потребуется несколько дней, сообщил вице-мэр по ЖКХ Анатолий Боков в ходе прямой линии «Онлайн-среды».

«С 21 сентября в течение пяти дней мы начинаем запуск теплоносителя в жилой фонд. Работать будем совместно с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Надеюсь, все пройдет в штатном режиме, чтобы с комфортом войти в пониженные температуры», — рассказал Боков.

Он также предупредил горожан, что отопление появится во всех квартирах не сразу. «Это технологическая цепочка, которая идет от ресурсоснабжающей организации, с энергоустановок, далее — распределяется через тепловые пункты жилых домов, и только потом доходит до абонентов», — добавил глава департамента ЖКХ.

Ранее URA.RU рассказывало, что в детсадах и школах Нижневартовска включают отопление. Тепло подают по заявкам руководителей объектов социальной сферы.

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В жилых домах Нижневартовска начинают включать отопление с 21 сентября. На запуск коммунальщикам потребуется несколько дней, сообщил вице-мэр по ЖКХ Анатолий Боков в ходе прямой линии «Онлайн-среды». «С 21 сентября в течение пяти дней мы начинаем запуск теплоносителя в жилой фонд. Работать будем совместно с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Надеюсь, все пройдет в штатном режиме, чтобы с комфортом войти в пониженные температуры», — рассказал Боков. Он также предупредил горожан, что отопление появится во всех квартирах не сразу. «Это технологическая цепочка, которая идет от ресурсоснабжающей организации, с энергоустановок, далее — распределяется через тепловые пункты жилых домов, и только потом доходит до абонентов», — добавил глава департамента ЖКХ. Ранее URA.RU рассказывало, что в детсадах и школах Нижневартовска включают отопление. Тепло подают по заявкам руководителей объектов социальной сферы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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