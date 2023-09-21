Студенты из Кургана пожаловались на медвуз, который не дает отсрочку от армии

21 сентября 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

Первокурсники Тюменского медвуза рискуют попасть под призыв в армию (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Студенты Тюменского государственного медицинского университета из Кургана, обучающиеся по направлению среднего профессионального образования, не могут получить справки для отсрочки от службы в армии. У вуза нет аккредитации новых программ, но абитуриентов об этом не предупредили, рассказали URA.RU будущие медики. «Мы обучаемся в Тюменском ГМУ по направлению СПО (среднее профессиональное образование). В приемной комиссии мы задали вопрос касательно отсрочки, на что нам ответили, что она предусмотрена. Но недавно нас поставили перед фактом, что отсрочки нет. Сколько бы мы не ходили и не разбирались — вину перекладывают на нас и толкового ответа нам не дают», — рассказали студенты. Вуз пока не имеет аккредитации новых программ по направлению СПО. Первокурсники пяти программ рискуют получить повестки из военкомата и учебу придется прервать. «Нам недавно прислали документ, где вуз обращается в военкомат за предоставлением отсрочки, но мы не уверены, что нам ее предоставят», — отмечает один из студентов. По его словам, если бы о ситуации было известно заранее, ребята могли выбрать другой вуз для обучения. Группа студентов обратилась за консультацией к правозащитнику. В Тюменском государственном медицинском университете в ответ на запрос URA.RU сообщили, что согласно законодательства РФ порядок открытия любой образовательной программы следующий: сначала получается лицензия (университет имеет лицензию на обучение по программам среднего профессионального образования), затем проводится прием обучающихся (в этом году университет впервые производил набор обучающихся на программы СПО) и начинается учебный процесс. Потом проводится промежуточная аттестация обучающихся (аттестация состоится в январе 2024 года), и только после этого — процедура аккредитации программ. «На вопросы абитуриентов о возможности предоставления отсрочки от воинской службы ответственный секретарь приемной комиссии вуза всегда отвечал отрицательно. На сайте университета в разделе „Сведения об образовательной организации“ размещена лицензия, а также свидетельство об аккредитации по основным профессиональным образовательным программам», — ответили агентству в пресс-службе вуза. Ректор Тюменского ГМУ направил обращение военному комиссару с просьбой об отсрочке от призыва для первокурсников новых программ СПО Скрин: предоставил читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студенты Тюменского государственного медицинского университета из Кургана, обучающиеся по направлению среднего профессионального образования, не могут получить справки для отсрочки от службы в армии. У вуза нет аккредитации новых программ, но абитуриентов об этом не предупредили, рассказали URA.RU будущие медики. «Мы обучаемся в Тюменском ГМУ по направлению СПО (среднее профессиональное образование). В приемной комиссии мы задали вопрос касательно отсрочки, на что нам ответили, что она предусмотрена. Но недавно нас поставили перед фактом, что отсрочки нет. Сколько бы мы не ходили и не разбирались — вину перекладывают на нас и толкового ответа нам не дают», — рассказали студенты. Вуз пока не имеет аккредитации новых программ по направлению СПО. Первокурсники пяти программ рискуют получить повестки из военкомата и учебу придется прервать. «Нам недавно прислали документ, где вуз обращается в военкомат за предоставлением отсрочки, но мы не уверены, что нам ее предоставят», — отмечает один из студентов. По его словам, если бы о ситуации было известно заранее, ребята могли выбрать другой вуз для обучения. Группа студентов обратилась за консультацией к правозащитнику. В Тюменском государственном медицинском университете в ответ на запрос URA.RU сообщили, что согласно законодательства РФ порядок открытия любой образовательной программы следующий: сначала получается лицензия (университет имеет лицензию на обучение по программам среднего профессионального образования), затем проводится прием обучающихся (в этом году университет впервые производил набор обучающихся на программы СПО) и начинается учебный процесс. Потом проводится промежуточная аттестация обучающихся (аттестация состоится в январе 2024 года), и только после этого — процедура аккредитации программ. «На вопросы абитуриентов о возможности предоставления отсрочки от воинской службы ответственный секретарь приемной комиссии вуза всегда отвечал отрицательно. На сайте университета в разделе „Сведения об образовательной организации“ размещена лицензия, а также свидетельство об аккредитации по основным профессиональным образовательным программам», — ответили агентству в пресс-службе вуза.