Студенты из Кургана пожаловались на медвуз, который не дает отсрочку от армии

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Призывной пункт. Курган, армия, призыв, форма, призывник, повестка
Первокурсники Тюменского медвуза рискуют попасть под призыв в армию (фото из архива) Фото:

Студенты Тюменского государственного медицинского университета из Кургана, обучающиеся по направлению среднего профессионального образования, не могут получить справки для отсрочки от службы в армии. У вуза нет аккредитации новых программ, но абитуриентов об этом не предупредили, рассказали URA.RU будущие медики.

«Мы обучаемся в Тюменском ГМУ по направлению СПО (среднее профессиональное образование). В приемной комиссии мы задали вопрос касательно отсрочки, на что нам ответили, что она предусмотрена. Но недавно нас поставили перед фактом, что отсрочки нет. Сколько бы мы не ходили и не разбирались — вину перекладывают на нас и толкового ответа нам не дают», — рассказали студенты.

Вуз пока не имеет аккредитации новых программ по направлению СПО. Первокурсники пяти программ рискуют получить повестки из военкомата и учебу придется прервать. «Нам недавно прислали документ, где вуз обращается в военкомат за предоставлением отсрочки, но мы не уверены, что нам ее предоставят», — отмечает один из студентов. По его словам, если бы о ситуации было известно заранее, ребята могли выбрать другой вуз для обучения. Группа студентов обратилась за консультацией к правозащитнику.

В Тюменском государственном медицинском университете в ответ на запрос URA.RU сообщили, что согласно законодательства РФ порядок открытия любой образовательной программы следующий: сначала получается лицензия (университет имеет лицензию на обучение по программам среднего профессионального образования), затем проводится прием обучающихся (в этом году университет впервые производил набор обучающихся на программы СПО) и начинается учебный процесс. Потом проводится промежуточная аттестация обучающихся (аттестация состоится в январе 2024 года), и только после этого — процедура аккредитации программ. «На вопросы абитуриентов о возможности предоставления отсрочки от воинской службы ответственный секретарь приемной комиссии вуза всегда отвечал отрицательно. На сайте университета в разделе „Сведения об образовательной организации“ размещена лицензия, а также свидетельство об аккредитации по основным профессиональным образовательным программам», — ответили агентству в пресс-службе вуза.

Ректор Тюменского ГМУ направил обращение военному комиссару с просьбой об отсрочке от призыва для первокурсников новых программ СПО
Ректор Тюменского ГМУ направил обращение военному комиссару с просьбой об отсрочке от призыва для первокурсников новых программ СПО
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Студенты Тюменского государственного медицинского университета из Кургана, обучающиеся по направлению среднего профессионального образования, не могут получить справки для отсрочки от службы в армии. У вуза нет аккредитации новых программ, но абитуриентов об этом не предупредили, рассказали URA.RU будущие медики. «Мы обучаемся в Тюменском ГМУ по направлению СПО (среднее профессиональное образование). В приемной комиссии мы задали вопрос касательно отсрочки, на что нам ответили, что она предусмотрена. Но недавно нас поставили перед фактом, что отсрочки нет. Сколько бы мы не ходили и не разбирались — вину перекладывают на нас и толкового ответа нам не дают», — рассказали студенты. Вуз пока не имеет аккредитации новых программ по направлению СПО. Первокурсники пяти программ рискуют получить повестки из военкомата и учебу придется прервать. «Нам недавно прислали документ, где вуз обращается в военкомат за предоставлением отсрочки, но мы не уверены, что нам ее предоставят», — отмечает один из студентов. По его словам, если бы о ситуации было известно заранее, ребята могли выбрать другой вуз для обучения. Группа студентов обратилась за консультацией к правозащитнику. В Тюменском государственном медицинском университете в ответ на запрос URA.RU сообщили, что согласно законодательства РФ порядок открытия любой образовательной программы следующий: сначала получается лицензия (университет имеет лицензию на обучение по программам среднего профессионального образования), затем проводится прием обучающихся (в этом году университет впервые производил набор обучающихся на программы СПО) и начинается учебный процесс. Потом проводится промежуточная аттестация обучающихся (аттестация состоится в январе 2024 года), и только после этого — процедура аккредитации программ. «На вопросы абитуриентов о возможности предоставления отсрочки от воинской службы ответственный секретарь приемной комиссии вуза всегда отвечал отрицательно. На сайте университета в разделе „Сведения об образовательной организации“ размещена лицензия, а также свидетельство об аккредитации по основным профессиональным образовательным программам», — ответили агентству в пресс-службе вуза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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