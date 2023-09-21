Замминистра природных ресурсов Пермского края меняет работу

21 сентября 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Ястребова уже утверждена на должность судьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замминистра природных ресурсов Пермского Ирина Ястребова покидает свой пост. Чиновница нашла работу в должности мирового судьи. «Статс-секретарь, заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Ирина Ястребова покидает пост», — сообщает Business Class. Ее уже утвердили в должности мирового судьи депутаты заксобрания на очередном заседании. Ястребова работа заместителем министра с конца 2023 года. Она курировала управление правового и организационно-аналитического обеспечения. Ранее чиновница работала в департаменте дорог и транспорта Перми, а также в юридическом отделе минтранса края.

Замминистра природных ресурсов Пермского Ирина Ястребова покидает свой пост. Чиновница нашла работу в должности мирового судьи. «Статс-секретарь, заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Ирина Ястребова покидает пост», — сообщает Business Class. Ее уже утвердили в должности мирового судьи депутаты заксобрания на очередном заседании. Ястребова работа заместителем министра с конца 2023 года. Она курировала управление правового и организационно-аналитического обеспечения. Ранее чиновница работала в департаменте дорог и транспорта Перми, а также в юридическом отделе минтранса края.