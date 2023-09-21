Замминистра природных ресурсов Пермского края меняет работу

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Городская дума. Курган , депутат, чиновница, очки, заседание
Ястребова уже утверждена на должность судьи Фото:

Замминистра природных ресурсов Пермского Ирина Ястребова покидает свой пост. Чиновница нашла работу в должности мирового судьи.

«Статс-секретарь, заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Ирина Ястребова покидает пост», — сообщает Business Class. Ее уже утвердили в должности мирового судьи депутаты заксобрания на очередном заседании.

Ястребова работа заместителем министра с конца 2023 года. Она курировала управление правового и организационно-аналитического обеспечения. Ранее чиновница работала в департаменте дорог и транспорта Перми, а также в юридическом отделе минтранса края.

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Замминистра природных ресурсов Пермского Ирина Ястребова покидает свой пост. Чиновница нашла работу в должности мирового судьи. «Статс-секретарь, заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Ирина Ястребова покидает пост», — сообщает Business Class. Ее уже утвердили в должности мирового судьи депутаты заксобрания на очередном заседании. Ястребова работа заместителем министра с конца 2023 года. Она курировала управление правового и организационно-аналитического обеспечения. Ранее чиновница работала в департаменте дорог и транспорта Перми, а также в юридическом отделе минтранса края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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