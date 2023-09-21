Организаторы пермского фестиваля «Флаэртиана» объявили победителей

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Черноголов о кинобизнесе. Фестиваль Гудвин. Екатеринбург, кино, экран
Церемония закрытия фестиваля прошла 21 сентября Фото:

Организаторы международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», который проходил в Перми объявили победителей на закрытии мероприятия. Запись трансляции с церемонии закрытия кинофорума опубликована в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Приз «Малый Золотой Нанук» в конкурсе «Российская флаэртиана» за лучший фильм взял режиссер Алексей Романов с картиной «LIVE IN ЛЮБИМОВО» (12+). Лучшей работой в студенческом конкурсе стала картина «Тучи как люди» (16+) Евгении Леушкиной. Главный приз фестиваля «Большой золотой нанук» в международной конкурсе достался Ливии Анне Эмилии Бергер за фильм «Кого люблю» (16+). Приз зрительских симпатий получил фильм «Тайные письма» (16+), режиссера Вайолет Ду Фэн, Чжао Цин.

Международный фестиваль «Флаэртиана» открылся в Перми 15 сентября. В конкурсе приняли участие ленты из 13 стран, в том числе Китая, США, Германии, Ирана, Румынии, Италии, Австрии Финляндии, России и других. Фильмы фестиваля рассказывают о людях, которые отстаивают права женщин, строят дома, лечат и спасают людей.

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Организаторы международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», который проходил в Перми объявили победителей на закрытии мероприятия. Запись трансляции с церемонии закрытия кинофорума опубликована в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Приз «Малый Золотой Нанук» в конкурсе «Российская флаэртиана» за лучший фильм взял режиссер Алексей Романов с картиной «LIVE IN ЛЮБИМОВО» (12+). Лучшей работой в студенческом конкурсе стала картина «Тучи как люди» (16+) Евгении Леушкиной. Главный приз фестиваля «Большой золотой нанук» в международной конкурсе достался Ливии Анне Эмилии Бергер за фильм «Кого люблю» (16+). Приз зрительских симпатий получил фильм «Тайные письма» (16+), режиссера Вайолет Ду Фэн, Чжао Цин. Международный фестиваль «Флаэртиана» открылся в Перми 15 сентября. В конкурсе приняли участие ленты из 13 стран, в том числе Китая, США, Германии, Ирана, Румынии, Италии, Австрии Финляндии, России и других. Фильмы фестиваля рассказывают о людях, которые отстаивают права женщин, строят дома, лечат и спасают людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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