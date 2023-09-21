Аэробус «Уральских авиалиний», который сел в поле под Новосибирском, стерегут несколько охранников. Рядом устанавливают ограждение, чтобы специалисты без помех могли изучить состояние лайнера. О том, что сейчас происходит с самолетом, который стоит среди пшеницы, рассказали в telegram-канале UralAirlines Official.
«Вокруг самолета сейчас устанавливается ограждение, ожидаем, что оно будет готово к концу текущей недели. Сейчас самолет круглосуточно под надзором охранного предприятия, для них установили теплые времянки на шесть человек», — говорится в сообщении.
Для устойчивости самолет водрузили на деревянные платформы. По заявлению представителей авиакомпании, аэробус находится в хорошем состоянии и не имеет серьезных повреждений. «В будущем, скорее всего, он сможет выполнять полеты», — сказано в посте.
Борт «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском из-за отказа гидросистемы. Он летел из Сочи в Омск, на борту находилась 159 пассажиров. Во время посадки никто из них и членов экипажа не пострадал. Вся информация о событии собрана в отдельном сюжете.
На месте работают три инженера авиационного технического центра авиакомпании
Фото: «Уральские авиалинии»
Самолет будет стоять в поле несколько месяцев
Фото: «Уральские авиалинии»
Уральские эксперты пробудут в Новосибирской области до окончания работ и консервации самолета
Фото: «Уральские авиалинии»
Работы по изучении состояния самолета идут каждый день
Аэробус «Уральских авиалиний», который сел в поле под Новосибирском, стерегут несколько охранников. Рядом устанавливают ограждение, чтобы специалисты без помех могли изучить состояние лайнера. О том, что сейчас происходит с самолетом, который стоит среди пшеницы, рассказали в telegram-канале UralAirlines Official. «Вокруг самолета сейчас устанавливается ограждение, ожидаем, что оно будет готово к концу текущей недели. Сейчас самолет круглосуточно под надзором охранного предприятия, для них установили теплые времянки на шесть человек», — говорится в сообщении. Для устойчивости самолет водрузили на деревянные платформы. По заявлению представителей авиакомпании, аэробус находится в хорошем состоянии и не имеет серьезных повреждений. «В будущем, скорее всего, он сможет выполнять полеты», — сказано в посте. Борт «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском из-за отказа гидросистемы. Он летел из Сочи в Омск, на борту находилась 159 пассажиров. Во время посадки никто из них и членов экипажа не пострадал. Вся информация о событии собрана в отдельном сюжете.