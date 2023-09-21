21 сентября 2023

Самолет «Уральских авиалиний», который сел в поле, стережет охрана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
Авиационная комиссия изучает обстоятельства посадки самолета в поле (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Аэробус «Уральских авиалиний», который сел в поле под Новосибирском, стерегут несколько охранников. Рядом устанавливают ограждение, чтобы специалисты без помех могли изучить состояние лайнера. О том, что сейчас происходит с самолетом, который стоит среди пшеницы, рассказали в telegram-канале UralAirlines Official.

«Вокруг самолета сейчас устанавливается ограждение, ожидаем, что оно будет готово к концу текущей недели. Сейчас самолет круглосуточно под надзором охранного предприятия, для них установили теплые времянки на шесть человек», — говорится в сообщении.

Для устойчивости самолет водрузили на деревянные платформы. По заявлению представителей авиакомпании, аэробус находится в хорошем состоянии и не имеет серьезных повреждений. «В будущем, скорее всего, он сможет выполнять полеты», — сказано в посте.

Борт «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском из-за отказа гидросистемы. Он летел из Сочи в Омск, на борту находилась 159 пассажиров. Во время посадки никто из них и членов экипажа не пострадал. Вся информация о событии собрана в отдельном сюжете.

На месте работают три инженера авиационного технического центра авиакомпании
На месте работают три инженера авиационного технического центра авиакомпании
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Самолет будет стоять в поле несколько месяцев
Самолет будет стоять в поле несколько месяцев
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Уральские эксперты пробудут в Новосибирской области до окончания работ и консервации самолета
Уральские эксперты пробудут в Новосибирской области до окончания работ и консервации самолета
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Работы по изучении состояния самолета идут каждый день
Работы по изучении состояния самолета идут каждый день
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Аэробус «Уральских авиалиний», который сел в поле под Новосибирском, стерегут несколько охранников. Рядом устанавливают ограждение, чтобы специалисты без помех могли изучить состояние лайнера. О том, что сейчас происходит с самолетом, который стоит среди пшеницы, рассказали в telegram-канале UralAirlines Official. «Вокруг самолета сейчас устанавливается ограждение, ожидаем, что оно будет готово к концу текущей недели. Сейчас самолет круглосуточно под надзором охранного предприятия, для них установили теплые времянки на шесть человек», — говорится в сообщении. Для устойчивости самолет водрузили на деревянные платформы. По заявлению представителей авиакомпании, аэробус находится в хорошем состоянии и не имеет серьезных повреждений. «В будущем, скорее всего, он сможет выполнять полеты», — сказано в посте. Борт «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском из-за отказа гидросистемы. Он летел из Сочи в Омск, на борту находилась 159 пассажиров. Во время посадки никто из них и членов экипажа не пострадал. Вся информация о событии собрана в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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