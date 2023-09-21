В «Уральских авиалиниях» рассказали, в каком состоянии находится борт, севший в поле

Борт «Уральских авиалиний», севший в поле в Новосибирске, находится в хорошем состоянии. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что сломавшуюся гидросистему починили.
«По предварительной оценке специалистов, судно в хорошем состоянии. Самолет не имеет серьезных повреждений. Была выявлена и исправлена неисправность одной из гидросистем», — пишет telegram-канал UralAirlines_Official. В пресс-службе компании добавили, что самолет, скорее всего, сможет летать.
Airbus A320 «Уральских авиалиний» вылетел из Сочи в Омск 12 сентября, однако судно не долетело до аэропорта — не сработала гидравлика закрылок. Борт экстренно направили в Новосибирск, но по пути у самолета закончилось топливо. Пилоты решили приземлиться в пшеничном поле: посадка прошла успешно, погибших нет, лишь несколько человек получили ушибы. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.
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