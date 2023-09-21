21 сентября 2023

В «Уральских авиалиниях» рассказали, в каком состоянии находится борт, севший в поле

У севшего в поле борта «Уральских авиалиний» починили гидросистему
© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле 12 сентября Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Борт «Уральских авиалиний», севший в поле в Новосибирске, находится в хорошем состоянии. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что сломавшуюся гидросистему починили.

«По предварительной оценке специалистов, судно в хорошем состоянии. Самолет не имеет серьезных повреждений. Была выявлена и исправлена неисправность одной из гидросистем», — пишет telegram-канал UralAirlines_Official. В пресс-службе компании добавили, что самолет, скорее всего, сможет летать.

Airbus A320 «Уральских авиалиний» вылетел из Сочи в Омск 12 сентября, однако судно не долетело до аэропорта — не сработала гидравлика закрылок. Борт экстренно направили в Новосибирск, но по пути у самолета закончилось топливо. Пилоты решили приземлиться в пшеничном поле: посадка прошла успешно, погибших нет, лишь несколько человек получили ушибы. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.

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Борт «Уральских авиалиний», севший в поле в Новосибирске, находится в хорошем состоянии. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что сломавшуюся гидросистему починили. «По предварительной оценке специалистов, судно в хорошем состоянии. Самолет не имеет серьезных повреждений. Была выявлена и исправлена неисправность одной из гидросистем», — пишет telegram-канал UralAirlines_Official. В пресс-службе компании добавили, что самолет, скорее всего, сможет летать. Airbus A320 «Уральских авиалиний» вылетел из Сочи в Омск 12 сентября, однако судно не долетело до аэропорта — не сработала гидравлика закрылок. Борт экстренно направили в Новосибирск, но по пути у самолета закончилось топливо. Пилоты решили приземлиться в пшеничном поле: посадка прошла успешно, погибших нет, лишь несколько человек получили ушибы. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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