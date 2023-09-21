В «Уральских авиалиниях» рассказали, в каком состоянии находится борт, севший в поле

У севшего в поле борта «Уральских авиалиний» починили гидросистему

22 сентября 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле 12 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Борт «Уральских авиалиний», севший в поле в Новосибирске, находится в хорошем состоянии. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что сломавшуюся гидросистему починили. «По предварительной оценке специалистов, судно в хорошем состоянии. Самолет не имеет серьезных повреждений. Была выявлена и исправлена неисправность одной из гидросистем», — пишет telegram-канал UralAirlines_Official. В пресс-службе компании добавили, что самолет, скорее всего, сможет летать. Airbus A320 «Уральских авиалиний» вылетел из Сочи в Омск 12 сентября, однако судно не долетело до аэропорта — не сработала гидравлика закрылок. Борт экстренно направили в Новосибирск, но по пути у самолета закончилось топливо. Пилоты решили приземлиться в пшеничном поле: посадка прошла успешно, погибших нет, лишь несколько человек получили ушибы. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.

Борт «Уральских авиалиний», севший в поле в Новосибирске, находится в хорошем состоянии. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что сломавшуюся гидросистему починили. «По предварительной оценке специалистов, судно в хорошем состоянии. Самолет не имеет серьезных повреждений. Была выявлена и исправлена неисправность одной из гидросистем», — пишет telegram-канал UralAirlines_Official. В пресс-службе компании добавили, что самолет, скорее всего, сможет летать. Airbus A320 «Уральских авиалиний» вылетел из Сочи в Омск 12 сентября, однако судно не долетело до аэропорта — не сработала гидравлика закрылок. Борт экстренно направили в Новосибирск, но по пути у самолета закончилось топливо. Пилоты решили приземлиться в пшеничном поле: посадка прошла успешно, погибших нет, лишь несколько человек получили ушибы. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.