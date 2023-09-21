21 сентября 2023

Пермячка вышла в финал конкурса «Мисс Россия». Фото

В финал конкурса «Мисс Россия» вышла пермячка Анастасия Омелина
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Финал Мисс Екатеринбург-2013, корона, мисс екатеринбург
Кому достанется корона, станет известно скоро (архивное фото) Фото:

Пермь на конкурсе «Мисс Россия-2023» представит 19-летняя Анастасия Омелина. Сейчас девушка, как и другие финалистки, приехала в Москву, где идет подготовка к шоу.

«По итогам трех этапов кастинга, просмотра 85 тысяч заявок на конкурс, я вошла в топ-50, стала финалисткой „Мисс Россия-2023“ и буду представлять город Пермь! Меня ждут три недели подготовки к финалу и много испытаний», — пишет Омелина в соцсетях.

Победительница «Мисс Россия» получит миллион рублей и корону. Также у нее будет возможность участвовать в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Анастасии Омелиной 19 лет
Анастасии Омелиной 19 лет

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Пермь на конкурсе «Мисс Россия-2023» представит 19-летняя Анастасия Омелина. Сейчас девушка, как и другие финалистки, приехала в Москву, где идет подготовка к шоу. «По итогам трех этапов кастинга, просмотра 85 тысяч заявок на конкурс, я вошла в топ-50, стала финалисткой „Мисс Россия-2023“ и буду представлять город Пермь! Меня ждут три недели подготовки к финалу и много испытаний», — пишет Омелина в соцсетях. Победительница «Мисс Россия» получит миллион рублей и корону. Также у нее будет возможность участвовать в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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