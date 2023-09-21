Пермячка вышла в финал конкурса «Мисс Россия». Фото

В финал конкурса «Мисс Россия» вышла пермячка Анастасия Омелина

22 сентября 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Кому достанется корона, станет известно скоро (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермь на конкурсе «Мисс Россия-2023» представит 19-летняя Анастасия Омелина. Сейчас девушка, как и другие финалистки, приехала в Москву, где идет подготовка к шоу. «По итогам трех этапов кастинга, просмотра 85 тысяч заявок на конкурс, я вошла в топ-50, стала финалисткой „Мисс Россия-2023“ и буду представлять город Пермь! Меня ждут три недели подготовки к финалу и много испытаний», — пишет Омелина в соцсетях. Победительница «Мисс Россия» получит миллион рублей и корону. Также у нее будет возможность участвовать в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Анастасии Омелиной 19 лет Анастасия Омелина в ВК https://vk.com/omelinanastya

Пермь на конкурсе «Мисс Россия-2023» представит 19-летняя Анастасия Омелина. Сейчас девушка, как и другие финалистки, приехала в Москву, где идет подготовка к шоу. «По итогам трех этапов кастинга, просмотра 85 тысяч заявок на конкурс, я вошла в топ-50, стала финалисткой „Мисс Россия-2023“ и буду представлять город Пермь! Меня ждут три недели подготовки к финалу и много испытаний», — пишет Омелина в соцсетях. Победительница «Мисс Россия» получит миллион рублей и корону. Также у нее будет возможность участвовать в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».