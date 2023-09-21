Кому достанется корона, станет известно скоро (архивное фото)
Пермь на конкурсе «Мисс Россия-2023» представит 19-летняя Анастасия Омелина. Сейчас девушка, как и другие финалистки, приехала в Москву, где идет подготовка к шоу.
«По итогам трех этапов кастинга, просмотра 85 тысяч заявок на конкурс, я вошла в топ-50, стала финалисткой „Мисс Россия-2023“ и буду представлять город Пермь! Меня ждут три недели подготовки к финалу и много испытаний», — пишет Омелина в соцсетях.
Победительница «Мисс Россия» получит миллион рублей и корону. Также у нее будет возможность участвовать в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Анастасии Омелиной 19 лет
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!