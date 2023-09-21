21 сентября 2023

В пермском пруду обнаружено тело человека

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Виды Перми, пруд, купальный сезон, спасательная лодка
Погибшего доставали сотрудники регионального ГУ МЧС Фото:

В пруду в Пермском крае найдено тело погибшего человека. Трагедия произошла 21 сентября.

«Сообщение о происшествии на пруду в Суксунском районе поступило 21 сентября в 16:00», — рассказали в МЧС. Подробности случившегося и точная причина смерти выясняются.

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В пруду в Пермском крае найдено тело погибшего человека. Трагедия произошла 21 сентября. «Сообщение о происшествии на пруду в Суксунском районе поступило 21 сентября в 16:00», — рассказали в МЧС. Подробности случившегося и точная причина смерти выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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