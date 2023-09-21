В пермском пруду обнаружено тело человека

Погибшего доставали сотрудники регионального ГУ МЧС
В пруду в Пермском крае найдено тело погибшего человека. Трагедия произошла 21 сентября.
«Сообщение о происшествии на пруду в Суксунском районе поступило 21 сентября в 16:00», — рассказали в МЧС. Подробности случившегося и точная причина смерти выясняются.
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